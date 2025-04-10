Nova: Η κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας και φέτος στο πασχαλινό κανάλι

H Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύει και φέτος την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Κυριακή των Βαΐων 13 Απριλίου έως την Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου, με το θεματικό κανάλι Nova Πάσχα. Όλοι οι συνδρομητές της Nova, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν στο ειδικά σχεδιασμένο κανάλι, που θα είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ στη θέση 200 και με δυνατότητα 7 Days Catch-up, LIVE όλες τις Ακολουθίες, την καθημερινή εκπομπή «Οι Μεγάλες Ημέρες της Πίστης» όπου επιφανή πρόσωπα από το χώρο της εκκλησίας εξηγούν τους συμβολισμούς και τη σημασία της Μ. Εβδομάδας, καθώς και οικογενειακές ταινίες («Ordinary Angels», «Blueback», «Unsung Hero», «One Life», «The Belier Family», «The Hill», κ.α.)

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας (ζωντανή μετάδοση από Ιερούς Ναούς) έχει ως εξής:

Κυριακή των Βαΐων 13/4: 07:45 H Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαϊων – I.N.Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου), 19:00 Η Ακολουθία του Νυμφίου - I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)

Μεγάλη Δευτέρα 14/4: 19:00 Η Ακολουθία του Νυμφίου - I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)

Μεγάλη Τρίτη 15/4: 19:00 Η Ακολουθία του Νυμφίου και το τροπάριο της Κασσιανής- I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)

Μεγάλη Τέταρτη 16/4: 19:00 Η Ακολουθία του Νιπτήρος - I.N. Αγίου Νικολάου Αθηνών (Οικουμενικού Πατριαρχείου)

Μεγάλη Πέμπτη 17/4: 19:00 Η Ακολουθία των Παθών και της Σταύρωσης – Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών

Μεγάλη Παρασκευή 18/4: 08:15 Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών, 19:00 H Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών

Μεγάλο Σάββατο 19/4: 08:00 Η Θεία Λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών, 23:00 Η Ακολουθία της Αναστάσεως (πριν το Χριστός Ανέστη) και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία (μετά το Χριστός Ανέστη) - Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών

Κυριακή του Πάσχα 20/4: 11:00 Ο Εσπερινός της Αγάπης – Ι.Ν Προφήτη Ηλία Κηφισιάς



Εκπομπή «Οι μεγάλες ημέρες της Πίστης»

Καθημερινά, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν, μέσα από το κανάλι Nova Πάσχα, επιφανή πρόσωπα από το χώρο της εκκλησίας που εξηγούν τη σημασία της Μεγάλης Εβδομάδας και τα Πάθη του Θεανθρώπου στην πορεία προς την Ανάσταση και τη Ζωή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.



