Noel Gallagher: Δεν έχει νόημα μια επανασύνδεση των Oasis

Ο Νόελ Γκάλαχερ μίλησε για τη φήμη και το πόσο ευγνώμων είναι που δεν τον «έπληξε» όπως την Έιμι Γουάινχαουζ. Ο μουσικός των High Flying Birds, πρώην μέλος των Oasis ήταν καλεσμένος στο podcast «Pub Talk» και μίλησε για την εμπειρία του με την επιτυχία σε σύγκριση με την Γουάινχαουζ, η οποία πέθανε τραγικά το 2011, σε ηλικία 27 ετών από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με χρήση ναρκωτικών.

«Η φήμη μπορεί να πλήξει τους ανθρώπους πολύ σκληρά» είπε ο Νόελ Γκάλαχερ. «Πάντα χρησιμοποιώ την ιστορία της Έιμι Γουιάνχαουζ, ενός υπέροχου κοριτσιού από το βόρειο Λονδίνο. Ξαφνικά κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, γίνεται παγκόσμια σούπερ σταρ, η φήμη τη «χτύπησε» σαν φορτηγό και δεν τα κατάφερε».

Surround yourself with the right people. @NoelGallagher talks about his ability to control himself with alcohol and other thing's is down to having the same support system for 30 years.#PubTalk pic.twitter.com/sVxhQDeFXK