Νίνο: «Τα έκανα σκ...ά πολλές φορές»

Μια συνέντευξη/συζήτηση μέσα στο αυτοκίνητο στο κανάλι του Αλέξανδρου Κοψιάλη στο Youtube έδωσε ο Νίνο ίσως στην πιο χαλαρή του φάση.

Ερωτήσεις που στους δημοσιογράφους «κόβουν» οι δισκογραφικές εκεί πετάγονται χωρίς φόβο και πάθος με τους καλλιτέχνες να απαντούν δίχως καν να πεταρίζουν βλέφαρο. Κάτι που από πείρας σας λέμε πως δεν ισχύει σε συνεντεύξεις που δίνουν σε τηλεοπτικές κάμερες και περιοδικά. Και διευκρινίζουμε πως δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα στον Νίνο αλλά γενικά, ευκαιρίας δοθείσης.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.