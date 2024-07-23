Λογαριασμός
Η πρώην σύζυγος της Ντέμης Γεωργίου συγκλονίζει: «Ό,τι και αν είχε γίνει δείτε τώρα τι έμεινε»

Από το σχολείο γνωρίζονταν και είχαν 10 χρόνια σχέση

Η πρώην σύζυγος της Ντέμης Γεωργίου συγκλονίζει: «Ότι και αν είχε γίνει δείτε τώρα τι έμεινε»

Η πρώην σύζυγος της Ντέμης Γεωργίου, Άλκηστις Αλεξανδράκη είναι συντετριμμένη από την απώλειά της. Κι ας είχαν χωρίσει και μάλιστα άσχημα εδώ και τέσσερα χρόνια με την αδικοχαμένη σεφ να αποκαλύπτει ότι υπέστη κακοποίηση.

Τώρα, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Και η Άλκηστις Αλεξανδράκη με ένα μακροσκελές ποστ στο Instagram της αποχαιρετά τη δική της Ντέμη.

«Πήρα 300 μηνύματα συμπαράστασης για την πρώην σύντροφό μου ευχαριστώ πολύ. Αγαπηθήκαμε όσο τίποτα άλλο και μισηθήκαμε άλλο τόσο».

