Η αποκάλυψη του Σαμπάνη για το θαύμα που τον κράτησε στη ζωή

Μια αποκάλυψη για εκείνον έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης μιλώντας στο Creta live στα πλαίσια της καλοκαιρινής του περιοδείας που τον πάει και στην Κρήτη.

Ο δημοφιλής συνθέτης και τραγουδιστής μιλώντας για το πρόγραμμα των εμφανίσεών του δήλωσε πως τον Δεκαπενταύγουστο δεν κανονίζει ποτέ να έχει οποιαδήποτε εμφάνιση.

«Δεν δουλεύω ποτέ της Παναγίας, είμαι ταμένος από μικρός γιατί είχα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας όταν γεννήθηκα κι έζησα από θαύμα. Η γιαγιά μου με έχει τάξει στην Παναγία, οπότε από τις 14 του μηνός και μετά και για όλο αυτό το διάστημα, απαγορεύω να δουλεύω» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης και συνέχισε:

«Δεν δουλεύω ποτέ στις 14 και 15 Αυγούστου, αλλά η πραγματική μου περιοδεία κλείνει 11 Αυγούστου στο Μορφάτι, εκεί που μπορεί να με δει ο κόσμος.

Τον Σεπτέμβριο θα κάνουμε την έκθεση της Θεσσσαλονίκης και μετά θα βρεθούμε για 3 συναυλίες στη Νέα Υόρκη και στη Βοστώνη και μετά θα ξεκινήσουμε στον Βοτανικό».

