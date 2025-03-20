Ένας πρώην εργαζόμενος σε στούντιο του Eminem κατηγορείται ότι έκλεψε ακυκλοφόρητη μουσική του γνωστού ράπερ και την πούλησε στο διαδίκτυο.

Οι εισαγγελείς του FBI αναφέρουν πως περισσότερα από 25 τραγούδια του μουσικού έχουν αναπαραχθεί ή διανεμηθεί στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου ή της εταιρείας του, Interscope Capital Labels Group.

Σύμφωνα με το Sky News, ένας 46χρονος από το Μίσιγκαν, ο Joseph Strange, ένας κατηγορείται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και διακρατική μεταφορά κλεμμένων αγαθών.

Όπως δήλωσε εισαγγελέας του Ντιτρόιτ, ο άνδρας, που έχασε τη δουλειά του στο στούντιο του Eminem το 2021, αντιμετωπίζει έως και 15 χρόνια φυλάκισης εάν καταδικαστεί και για τις δύο κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Η μουσική ήταν αποθηκευμένη σε σκληρούς δίσκους που προστατεύονταν με κωδικό πρόσβασης και φυλάσσονταν σε χρηματοκιβώτιο στο στούντιο του Eminem, που βρίσκεται σε προάστιο του Ντιτρόιτ.

Οι υπάλληλοι του στούντιο κατήγγειλαν την κλοπή στο FBI τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, λέγοντας ότι ακυκλοφόρητη μουσική του ράπερ κυκλοφορούσε σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το YouTube.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αρχεία μεταφέρθηκαν από έναν σκληρό δίσκο που βρισκόταν σε χρηματοκιβώτιο σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο τον Οκτώβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020, όταν ο Strange ήταν μηχανικός ήχου στο στούντιο.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης αγοραστές της ακυκλοφόρητης μουσικής. Ένας κάτοικος Καναδά που χρησιμοποιούσε το όνομα «Doja Rat» δήλωσε στους ερευνητές ότι είχε αγοράσει 25 ακυκλοφόρητα τραγούδια από τον Strange για περίπου 50.000 δολάρια σε Bitcoin.

Ο «Doja Rat» πρόσθεσε ότι συγκέντρωσε τα χρήματα από μια ομάδα θαυμαστών του σταρ, ενώ κατήγγειλε επίσης πως ο Strange προσπαθούσε να πουλήσει και κάποια από τα χειρόγραφα φύλλα στίχων του Eminem.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου ανέφερε πως ο πελάτης του είναι ένας παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών «με δεκαετίες αφοσίωσης στη μουσική βιομηχανία». Χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς», προσθέτοντας πως η υπόθεση θα κριθεί στο δικαστήριο.

Πηγή: skai.gr

