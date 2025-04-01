Κούλλης Νικολάου: Το φύλο του μωρού του Αντρέα Γεωργίου και η επική απάντηση για το αν του έδωσε συμβουλές

Στο αεροδρόμιο περίμενε η κάμερα του Breakfast @Star τον Κούλλη Νικολάου που μίλησε όχι μόνο για τις εξελίξεις στη Γη της ελιάς αλλά και για τα χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης της κουμπάρας του και συζύγου του Αντρέα Γεωργίου, Σιμώνης Χριστοδούλου.

Διαβάστε ακόμα : Αντρέας Γεωργίου: «Τη δεύτερη μέρα που γνωριστήκαμε με τη Σιμώνη, είπα ότι πρέπει να μιλήσουμε για κάποια πράγματα, ποιος είμαι, αν θέλει να είναι μαζί μου»

«H Γη της ελιάς συνεχίζεται με συγκλονιστικές αλλαγές και διατάξεις. Ρίσκο είναι τα πάντα στη ζωή. Θα έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Έτσι είναι, σε μια σειρά κάποιοι χαρακτήρες τελειώνουν και φεύγουν, και το ότι μπαίνουν καινούργιοι είναι ένα όπλο ισχυρό. Εκτός του ότι θα δούμε καινούργια πρόσωπα σαν ηθοποιούς, θα δούμε και καινούργους χαρακτήρες, οι οποίοι θα μπλεξουν με τους παλιούς και θα γίνει το “σώσε”.

Δεν με πίκραναν καθόλου οι αποχωρήσεις στη σειρά. Με όλα τα παιδιά που φεύγουν έχουμε μια άριστη σχέση», είπε.

«Δεν έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα με την Πέμη μας, γράφονται τα σενάρια, αγωνιούμε για αυτό, έρχεται σιγά σιγά» ανέφερε για την Πέμη Ζούνη που μπαίνει στο καστ. Δεν επιβεβαιώσε όμως ότι πολιορκείται η Δάφνη Λαμπρόγιαννη.

«Ο Θεός να τον βοηθήσει, γιατί ο Αντρέας θα γίνει ένας σπουδαίος πατέρας και η Σιμώνη μια σπουδαία μάνα. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής, της φύσης και του Θεού. Ο Αντρέας έχει ξετρελαθεί. Υπάρχει μια τρέλα! Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να σπουδάσεις πατέρας. Και να υπήρχε θα το καταργούσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εγχειρίδιο γονιού» είπε για το αν έδωσε συμβουλές στον Αντρέα Γεωργίου ως έμπειρος πατέρας ο ίδιος δύο παιδιών.

«Θα ξέρουν σε λίγες μέρες το φύλο του μωρού. Εγώ δεν το ξέρω, όπως δεν ξέρουν ούτε τα παιδιά. Θα ήθελα να βαφτίσω το παιδί τους, εννοείται. Να γεννηθεί, να είναι υγιές αλλά νομίζω δεν θα είμαι ο νονός» είπε τέλος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.