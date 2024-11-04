Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης και αυτό το Σαββατοκύριακο το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ! Τα δύο επεισόδια των Blind Audition, που προβλήθηκαν το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, κέρδισαν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και οδήγησαν τον μουσικό διαγωνισμό στην κορυφή της τηλεθέασης!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 27,6% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 20,7%. 2.224.027 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’. Και την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, ο μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 20,6% και πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 με 17,8%, ενώ 2.358.574 τηλεθεατές έγιναν μέλη της παρέας για τουλάχιστον 1’. Ακόμα, κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ.

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση, τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου ως coaches, το «The Voice of Greece» συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, χαρίζοντας κέφι, χιούμορ, τραγούδια από διάφορα είδη μουσικής αλλά και ντουέτα – έκπληξη!

«The Voice of Greece»

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

