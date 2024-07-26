Η Νατάσα Θεοδωρίδου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο βρίσκεται στο πατρικό της, στη Θεσσαλονίκη, με τη μαμά της. Η τραγουδίστρια έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους τη μητέρα της, η οποία ήταν στην κουζίνα και της ετοίμαζε το φαγητό της.

Η Νατάσα ρωτά τη μητέρα της τι φαγητό της ετοιμάζει και με γυρισμένη την πλάτη, η κυρία Σοφία της απάντησε πως φτιάχνει στραπατσάδα. «Υπάρχει πιο ωραίο φαγητό από της μαμάς το φαγητό; Όχι», ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια. Και έτσι είναι αγαπημένη Νατάσα...

Πηγή: skai.gr

