Άλλη μια σούπερ καλοκαιρινή εμφάνιση έκανε η Χριστίνα Μπόμπα στη Νάξο όπου περνάει το καλοκαίρι της με τις δίδυμες κόρες της και τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, να πηγαινοέρχεται στο νησί. Και μην νομίζετε πως είναι όλες τις ημέρες στις παραλίες.

Το ζευγάρι κάνει και πολλές μίνι εκδρομές στα ορεινά χωριά του κυκλαδίτικου νησιού, θέλοντας να γνωρίσει καλά τον τόπο και να μην μείνει μόνο στο σημείο που βρίσκεται το σπίτι που μένουν. Έτσι πριν από λίγες μέρες πήγαν στο Φιλώτι και χθες στην Απείρανθο.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.