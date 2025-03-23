Νεσχάν Μουλαζίμ για τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη: «Αν δεν φοβόμουν για την οικογένειά μου θα μίλαγα πιο ανοιχτά»

Στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» ήταν καλεσμένη η Νεσχάν Μουλαζίμ, το μοντέλο τουρκικής καταγωγής που ζει και εργάζεται στη χώρα μας, για να σχολιάσει τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην πόλη γίνονται καθημερινά μαζικές διαδηλώσεις υπέρ του Ιμάμογλου και μάλιστα οι γονείς της που ζουν εκεί συμμετείχαν σε μία. Η ίδια εξέφρασε τον φόβο ότι κινδυνεύει η οικογένειά της εξαιτίας των όσων λέει και ανεβάζει για το καθεστώς Ερντογάν.

«Όλα αυτά που ακούω είναι τρομακτικά, γιατί μαθαίνω και πράγματα από την οικογένειά μου. Χθες στην πορεία είχαν πάει και οι γονείς μου, 70-80 χρονών άνθρωποι, για το μέλλον, τους νέους, τα ανίψια μου. Αν μπορούσα να μιλήσω πιο ελεύθερα, αν δεν φοβόμουν για την οικογένειά μου θα μίλαγα πιο ανοιχτά. Δεν φοβάμαι για μένα γιατί εκεί χτυπάνε, την οικογένεια. Έμαθα από τη μαμά μου ότι και στο εξωτερικό όποιος ανεβάζει tweet εναντίον του, απαγόρευση εισόδου στη χώρα έχει. Μπορεί κι εγώ αύριο μεθαύριο. Αυτό που έκαναν είναι πραξικόπημα στη δημοκρατία.

Γιατί έφεραν στη Βουλή τον κύριο Οτσαλάν που είναι τρομοκράτης και ο κύριος Ιμάμογλου να είναι κρατούμενος που δεν έχει κάνει κάτι; Πρώτη φορά γίνεται στην Τουρκία να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Γίνονται συλλήψεις κάθε μέρα και πράγματα που δεν μαθαίνουμε. Όλο αυτό γίνεται στην Τουρκία μόνο και μόνο να τρομοκρατήσει τους πολίτες, γιατί η φτώχεια είναι σε τόσο κακά επίπεδα. Όποιος είναι αντίπαλος απλά τον βγάζουμε από τη μέση με διάφορα πράγματα. Οι γονείς μου πιο πολύ φοβούνται ότι εγώ δεν θα μπορέσω να ξαναπάω στην Τουρκία με αυτά που ανεβάζω και αυτά που λέω αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς γιατί αυτή είμαι. Για τους ανιψιούς μου και το μέλλον».

Πηγή: skai.gr

