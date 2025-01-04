Με έναν εντυπωσιακό τελικό γεμάτο ανατροπές και μεγάλη νικήτρια τη Σοφία Χριστοδούλου ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο 04.01, η 8η σεζόν του My Style Rocks.

Μετά από 13 εβδομάδες με υπέροχα στιλ οι πέντε διαγωνιζόμενες που διεκδίκησαν το μεγάλο έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ και τον τίτλο της «Βασίλισσας του στιλ» ήταν οι: Νικολέτα Κυριακίδη, Έλλη Μπαλτά, Μαρία Παπαγρηγορίου, Κατερίνα Πεφτίτση και Σοφία Χριστοδούλου.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στο πλατό ενώ όλες οι διαγωνιζόμενες δεν μπορούσαν να κρύψουν το άγχος τους στο πρώτο τους catwalk.

Στην πρώτη φάση του τελικού έπρεπε να επιλέξουν και να παρουσιάσουν ένα από τα 41 task που περιλάμβανε ο τρέχων κύκλος. Οι βαθμολογίες κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και μόλις η πασαρέλα ολοκληρώθηκε η Κατερίνα Καραβάτου ενημέρωσε τις fashionistas πως δεν θα αποχωρήσει κάποια και θα περάσουν όλες οι διαγωνιζόμενες στην επόμενη φάση.

Στη δεύτερη εμφάνισή τους οι διαγωνιζόμενες παρουσίασαν ένα νέο look βασισμένο σε ένα από τα 13 gala που παρουσιάστηκαν φέτος. Η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως οι δύο fashionistas που δεν θα διεκδικήσουν το έπαθλο είναι οι: Νικολέτα Κυριακίδη και Έλλη Μπαλτά.

Η τελευταία πασαρέλα των τριών φιναλίστ ήταν με εκείνο το look που θεωρούσαν πως τις εκφράζει περισσότερο. Μία μικρή σύμπτωση, όλες επέλεξαν για αυτή την εμφάνιση μαύρα γάντια! Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν για την κάθε μία ξεχωριστά και οι ίδιες απευθύνθηκαν στο τηλεοπτικό κοινό.

Οι τηλεθεατές στήριξαν με την ψήφο τους την Σοφία Χριστοδούλου αναδεικνύοντάς τη μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks και του επάθλου αξίας 30.000 ευρώ!

Για τη στέψη της στο πλατό βρέθηκε η νικήτρια της 7ης σεζόν του My Style Rocks, Νικολίνα Νικολούζου.

Η Σοφία Χριστοδούλου δήλωσε συγκινημένη: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πίστεψαν σε εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην Κύπρο που με αγαπούν, είμαι κι από εκεί! Αυτό τώρα για εμένα είναι πάρα πολύ!»

