Ο Μπίλι Τζόελ είναι ένας από τους πιο διάσημους Αμερικανούς τραγουδιστές και τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη τραγουδιστής μεγάλωσε στον Λονγκ Άιλαντ, εκεί όπου διοργανώνεται νέα έκθεση, φόρος τιμής στη ζωή και την τέχνη του με τίτλο «My Life: A Piano Man’s Journey».

Στην έκθεση, που φιλοξενείται στο Long Island Music and Entertainment Hall of Fame (LIMEHOF), παρουσιάζονται αναμνηστικά πέντε δεκαετιών του Μπίλι Τζόελ, πολλά από τα οποία είναι δωρεά του ίδιου του καλλιτέχνη από τη συλλογή του. Μεταξύ των αναμνηστικών είναι μουσικά όργανα, βραβεία και φωτογραφίες, μαζί με ηχογραφήσεις και βίντεο.

Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για την εξέλιξη και τη μουσική παραγωγή, καθώς και την προσωπική ζωή του Μπίλι Τζόελ.

Η έκθεση σχεδιάστηκε από τον Κέβιν Ο’ Κάλαχαν, ο οποίος δημιούργησε και το Long Island Music and Entertainment Hall of Fame.

«Νομίζω ότι ήταν το αγόρι της διπλανής πόρτας στο Λονγκ Άιλαντ» είπε ο Κέβιν Ο’ Κάλαχαν στο κανάλι NY1 τονίζοντας ότι όλοι όσοι μίλησαν μαζί του κατά την προετοιμασία της έκθεσης είχαν να πουν ωραίες ιστορίες για τον καλλιτέχνη.

«Ήταν συγκινητικό να βλέπεις μια μεγάλη ουρά θαυμαστών στα εγκαίνιά μας» δήλωσε ο πρόεδρος του LIMEHOF, Έρνι Καντέο. «Περισσότεροι από 500 θαυμαστές όλων των ηλικιών, πολλοί από το εξωτερικό, απόλαυσαν την έκθεση από οικογένειες με μικρά παιδιά μέχρι μεσήλικες και μεγαλύτερους ενήλικες. Τα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων μετά την εμπειρία της έκθεσης είναι ανεκτίμητα. Ο Μπίλι Τζόελ αγγίζει πραγματικά ανθρώπους όλων των ηλικιών και αυτή η έκθεση είναι μια απόδειξη της κληρονομιάς του ως αγαπημένου διασκεδαστή του Λονγκ Άιλαντ» συμπλήρωσε.

Το Long Island Music and Entertainment Hall of Fame, που ιδρύθηκε το 2004, είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην ιδέα ότι η μουσική κληρονομιά του Λονγκ Άιλαντ είναι ένας σημαντικός πόρος που πρέπει να υμνείται και να διατηρείται για τις μελλοντικές γενιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

