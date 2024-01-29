Η υποψηφιότητα του Rob James μετά την ήττα της Μπλε ομάδας ήταν αναμενόμενη ακόμα και για τον ίδιο που πλέον περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η λίστα των υποψηφίων.

Δείτε το trailer:

Το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας απαιτεί δύναμη, αντοχή και καλή συνεργασία. Ποια ομάδα θα καταφέρει να επιδείξει και τα τρία χαρακτηριστικά στο στίβο μάχης;

Στο Συμβούλιο του νησιού οι τόνοι ανεβαίνουν για τον Σωτήρη Λαμάι και τους συμπαίκτες του. Ποια θα είναι η δεύτερη υποψηφιότητα της εβδομάδας;

Οι δύο ομάδες θα πάρουν μέρος για πρώτη φορά, στα παιχνίδια της Καραϊβικής.

