Η εβδομάδα στο My Style Rocks ξεκινά με ένα πολύ τρυφερό επεισόδιο καθώς οι διαγωνιζόμενες, μέσα από μία παιδική τους φωτογραφία, μοιράζονται στο πλατό αναμνήσεις και ανασυνθέτουν σε ένα ενήλικο look την παιδική τους εμφάνιση. Ποιες fashionistas διέθεταν στιλιστική… άποψη από παιδιά;

Εικόνες από party, μαθήματα μπαλέτου, σπιτικές γιορτές και οικογενειακές εξόδους δημιουργούν μία άλλη ατμόσφαιρα. Κάθε εικόνα μία ξεχωριστή ιστορία και ένα διαφορετικό μήνυμα.

Τι θέλει να πει με τη σημερινή εμφάνισή της η Μαρία στον μικρότερό της εαυτό;

Ένα σεντόνι γίνεται φόρεμα για το look της Κατερίνας Πεφτιτση!

Οι αναμνήσεις της Βανέσσας τη φορτίζουν συναισθηματικά και αποκαλύπτει την πιο ευαίσθητη πλευρά της.

Κάθε επεισόδιο αυτής της εβδομάδας μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην ανάδειξη της Βασίλισσας του στιλ, με τον μεγάλο τελικό, το Σάββατο 4 Ιανουαρίου στις 17.30.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.