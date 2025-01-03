My Style Rocks: Όλα όσα μας αποκαλύπτουν οι κριτές, η Κατερίνα Καραβάτου και οι φιναλίστ λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μετά από αμέτρητα looks, πολλές βαθμολογίες, έντονες συγκινήσεις, γέλια και ανατροπές, το My Style Rocks φτάνει στην αποκορύφωσή του! Οι φιναλίστ που κατάφεραν να φτάσουν στον ημιτελικό είναι η Κατερίνα, η Μαρία, η Σοφία, η Άννα, η Έλλη, η Νικολέτα και η Βανέσα.

Λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό, τα κορίτσια φανερά συγκινημένες μοιράζονται αποκλειστικά στο skai.gr τα συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους από τον διαγωνισμό. Ποια από αυτές θα κατακτήσει τον τίτλο της Βασίλισσας του Στυλ;

Οι κριτές και η Κατερίνα Καραβάτου αποκαλύπτουν…

Πώς νιώθουν οι κριτές λίγο πριν τον μεγάλο τελικό; Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου, ο Γιώργος Καράβας και η Κατερίνα Καραβάτου εκφράζουν τα συναισθήματά τους για την πορεία του διαγωνισμού και την ανυπομονησία τους να μάθουν ποια από τις φιναλίστ θα αναδειχθεί νικήτρια. Ποιες ήταν οι πιο έντονες στιγμές του φετινού διαγωνισμού; Τι τους λέει ο κόσμος στα social media; Ο Γιώργος Καράβας αποκαλύπτει τι έκαναν στα διαλείμματα με τον Στέλιο Κουδουνάρη, ενώ η ‘Ελενα Χρηστοπούλου μοιράζεται την ευχή της για τη νέα χρονιά.

Ο μεγάλος ημιτελικός πλησιάζει και υπόσχεται να είναι γεμάτος εκπλήξεις, εντάσεις και εκθαμβωτικά looks! Οι διαγωνιζόμενες θα βάλουν τα δυνατά τους για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ποιες πέντε fashionistas θα πάρουν εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή ψηφοφορία κοινού;

My Style Rocks: Παρακολουθήστε τον ημιτελικό την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου στις 16:50 και τον μεγάλο τελικό το Σάββατο 4 Ιανουαρίου στις 17:30

