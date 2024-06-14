Ο μεγάλος τελικός του MasterChef ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 14 Ιουνίου 2024, και νικητής αναδείχθηκε ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος, ο οποίος έφυγε από το παιχνίδι με το έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Μάλιστα, για πρώτη φορά στο MasterChef υπάρχει έπαθλο και για τον 2ο φιναλίστ του τελικού, τη Χριστίνα Χριστοφή, η οποία θα εισπράξει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο επεισόδιο του τελικού υποδέχτηκαν τη Χριστίνα Χριστοφή και τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο για την τελευταία δοκιμασία αντιγραφής πιάτου.

Η Χριστίνα και ο Λευτέρης έπρεπε να αντιγράψουν δύο εξαιρετικά δημιουργικά πιάτα ενός θρύλου της μαγειρικής, του βραβευμένου με δυο αστέρια Michelin, Βάσκου σεφ Andoni Luis Aduriz, ο οποίος θα έκρινε και θα βαθμολογούσε τις προσπάθειές τους. Σύσσωμος ο εξώστης, αλλά κι οι δύο διαγωνιζόμενοι, καλωσόρισαν τον σεφ με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Οι παίκτες ενθουσιάστηκαν με τη γεύση των απαιτητικών αυτών πιάτων, της μπουράτα κουκουναριών και του μιλφέιγ λουλουδιών, έχοντας στη διάθεσή τους 3 ώρες και 20 λεπτά για τη δοκιμασία του τελικού.

Ο Λευτέρης & η Χριστίνα έπρεπε να αντιγράψουν τα 2 «παραμυθένια» πιάτα του καλεσμένου. Μέσα σε 200 λεπτά, έδωσαν όλη τους τη δύναμη & την ενέργεια για να πετύχουν μια αντιγραφή που θα οδηγήσει έναν από τους δύο στην μεγαλύτερη κορυφή του διαγωνισμού. #MasterChefGR @StarChannelGR pic.twitter.com/2E0nFHtegG — masterchefgr (@masterchefgr) June 13, 2024

Ο Λευτέρης, με συνολικά 23 βαθμούς στις τρεις δοκιμασίες, κατέκτησε τον τίτλο και τις 100.000 ευρώ. Ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος αφιέρωσε τη μεγάλη του νίκη στον θείο του, που δεν είναι πια στη ζωή, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Σταμάτη και σε όσους από τους φετινούς συμμετέχοντες τον στήριξαν.

Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Ήρθε στο #MasterChefGR με έναν και μόνο στόχο. Να φτάσει στην κορυφή. Και τα κατάφερε. 🔥 Ο Λευτέρης Ζαφειρόπουλος με τις πολλαπλές του νίκες, την επιμονή του αλλά και την υπομονή του δεν πτοήθηκε στιγμή. Πάλευε με πείσμα. Ξεχώρισε για τις… pic.twitter.com/UQMq9AwWu2 — masterchefgr (@masterchefgr) June 13, 2024

