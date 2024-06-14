Υπνοβάτες, από την ομάδα «Εν Δυνάμει» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το έργο «Οι Υπνοβάτες» ανεβαίνει από την ομάδα «Εν Δυνάμει» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και καλλιτεχνική διεύθυνση Ελένης Δημοπούλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η ομάδα Εν Δυνάμει, μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας πάνω στη δημιουργία παραστάσεων που έχουν τη δύναμη να μετατρέπουν το προσωπικό σε συλλογικό, επιλέγει για ακόμη μία φορά να θέσει ερωτήματα που συνήθως αποφεύγουμε. «Σε αυτήν τη χρονική περίοδο της ακραίας εξατομίκευσης, που η ζωή παίρνει συνεχώς παράταση, που συντελούνται ριζικές αλλαγές στην ιδέα του θανάτου που επηρεάζουν ακόμα και την ίδια τη δομή της κοινωνίας, σκύβουμε επάνω από το τρίπτυχο θάνατος-ύπνος-όνειρα, όχι για να βρούμε σωστές απαντήσεις, αλλά για να αφεθούμε στο άγνωστο και στον συνειρμό, να απενοχοποιήσουμε τον φόβο και ενώνοντας τον με τα όνειρα και τις μύχιες σκέψεις μας να επιστρέψουμε τον θάνατο στην αναγκαία θέση του: μέσα στη ζωή».

Παίζουν: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Χριστίνα Ασλανίδου, Γιάννος Γαβαλάς, Λένα Γκαντιά, Μαρία Δαχλύθρα κ.ά.

Παραστάσεις: Από 14 έως 23 Ιουνίου 2024. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 21:00 και Σάββατο στις 18:00 & στις 21:00

Εισιτήρια: 10€-20€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς

Το Subset Festival στο Ωδείο Αθηνών

Το Subset Festival, η πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών, επανέρχεται ανανεωμένη εστιάζοντας πάντα στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα. Στους φιλόξενους χώρους του ανακαινισμένου Ωδείου Αθηνών, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μουσικά σχήματα και σολίστες καταξιωμένους και ανερχόμενους, Έλληνες και ξένους, οπτικές και ηχητικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς αλλά και workshops ανοιχτά στο κοινό.

Στην τελευταία ημέρα της φετινής του διοργάνωσης, στις 20:30, τo Subset τιμά τον σπουδαίο Ιάπωνα συνθέτη Ryuichi Sakamoto, που πέθανε πριν από έναν χρόνο, προβάλλοντας την ταινία-συναυλία «Ryūichi Sakamoto: Opus» σε σκηνοθεσία Neo Sora. Ενώ στις 22:30, ο καταξιωμένος μουσικός και συνθέτης Ben Frost φέρνει στο Subset μια νέα συνεργασία με τον Greg Kubacki, κιθαρίστα του mathcore συγκροτήματος Car Bomb, και τον Ολλανδό οπτικοακουστικό καλλιτέχνη Tarik Barri. Οι Frost και Kubacki συνδημιούργησαν το Scope Neglect (2023), ένα άλμπουμ όπου η σταθερή δεξιοτεχνία του Frost στην υφή και τον τόνο αντισταθμίζεται σε στιγμές από τα σπλαχνικά power chords της κιθάρας του Kubacki. Άλλοτε θρασύτατα μέταλ και άλλοτε νοσταλγικά ambient, το Scope Neglect πρωτοπορεί απροσδόκητα, γειωμένο από το ηχητικό σθένος των δύο συνεργατών. Οι δυο τους υπόσχονται μια καθολική εμπειρία ήχου, που συνοδεύεται από τα εντυπωσιακά visuals του Barri.

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com & aefestival.gr

Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα

Οι Archive επιστρέφουν με δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι πρωταγωνιστές και πρωτοπόροι του progressive rock και διαχρονικά αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Archive επιστρέφουν στη χώρα μας την Παρασκευή 14 Ιουνίου στο Floyd (Αθήνα) και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών (στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζριστών στη Θεσσαλονίκη) για να μας χαρίσουν δύο ατμοσφαιρικές βραδιές αφιερωμένες στους σημαντικότερους μουσικούς σταθμούς της καριέρας τους Μετά από πέντε χρόνια από την καθηλωτική τους συναυλία στο Ηρώδειο, οι Archive επιστρέφουν δυναμικά με τον προπέρσινο δίσκο τους, «Call To Arms & Angels» στις αποσκευές τους, υποσχόμενοι δύο αξέχαστες νύχτες που το φανατικό κοινό τους στη χώρα μας πρόσμενε καιρό.

Παρασκευή 14/6, 21:00

Εισιτήρια: 52, 80 € (Αθήνα). Προπώληση: ticketmaster.gr

Floyd Club, Πειραιώς 117, Αθήνα. Τηλ: 21 0341 6706

Ο Κωνσταντίνος Βήτα στον Κήπο του Μεγάρου

Ο Κωνσταντίνος Βήτα αυτό το καλοκαίρι έρχεται κοντά μας παρουσιάζοντας καινούργια αλλά και παλιά αγαπημένα τραγούδια από όλη του την δισκογραφία. Τα ηλεκτρονικά του τοπία γεμάτα από house, ντίσκο και τριπχοπ γίνονται οι δρόμοι που διατρέχουν τα τραγούδια του. Μετά από μία περίοδο όπου αφιέρωσε χρόνο για την συναυλία των Στέρεο Νόβα το καλοκαίρι του 2023 και το μάξι σίνγκλ «Ίριδα», επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ και καινούργια τραγούδια. Ένα άλμπουμ που υποδηλώνει την ανάγκη για αλλαγή και σκεπτικισμό. Ο Κ.Βήτα προσδιορίζει τις εναλλακτικές επιλογές της αγάπης, της ελευθερίας αλλά και την ανησυχία για τον ίδιο του τον εαυτό. Τη σύγχρονη ζωή όπως έχει διαμορφωθεί από την ψηφιακή πραγματικότητα και άλλες φορές για τον συμβιβασμό ή την επιδίωξη της αυτογνωσίας.

Παρασκευή 14/6, 21:00

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: megaro.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Θανάσης Παπακωνσταντίνου live στο Θέατρο Βράχων

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την συναυλιακή επιστροφή του το καλοκαίρι του 2024, κάνοντας λόγο για “λιγοστές εμφανίσεις” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και για το “τέλος” μιας εποχής. Συγκεκριμένα, ο μουσικός ανέφερε: “Μετά από αρκετά χρόνια συναυλιών, φορτισμένα με μια απρόσμενη ανταπόκριση και αγάπη, φτάνει στο τέλος της η «Διονυσιακή» περίοδος*. (Αν και όταν επιστρέψω, το Απολλώνειο στοιχείο θα υπερτερεί). Θα κλείσει πανηγυρικά με λιγοστές εμφανίσεις που θα γίνουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα μέσα Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, θα έχω, δε, τη χαρά και την τιμή, στην υπάρχουσα ομάδα συνεργατών, να προστεθούν η Βάσω Δημητρίου και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος -ως μουσικοί- και η Μάρθα Φριντζήλα, ως ερμηνεύτρια».

Παρασκευή 14/6, Σάββατο 15/6 και Κυριακή 16/6, 20:45

Εισιτήρια: Από 15 ευρώ. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Νεαπόλεως 58, Βύρωνας

Γλυπτική στο Φως: Έκθεση του Κώστα Δικέφαλου στη Sianti Gallery

Η Sianti Gallery μάς προσκαλεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 στις 20.00 στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης γλυπτικής του Κώστα Δικέφαλου με τίτλο «Γλυπτική στο Φως». Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από 15 σχεδόν χρόνια επανέρχεται με μία έκθεση υπενθυμίζοντας ότι το φυσικό φως και η τέχνη βρίσκονται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση. Ο Δικέφαλος ακολουθώντας το μοτίβο «το έργο ζει με το φως» καταρρίπτει τον μύθο ότι η γλυπτική αποκλείει κάθε συναισθηματισμό, εφόσον το φως είναι μορφή ενέργειας και πηγή ζωής.

Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 | Ώρα : 20.00 – 22.00

Διάρκεια έκθεσης: 14 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου 2024

Ωράριο: Τριτ – Πεμ – Παρ 10.00 – 20.00. Τετ 10.00 – 15.00. Σαβ 10.00 – 16.00

Sianti Gallery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18, τ.κ 11634 (Περιοχή Χϊλτον) Πίσω από την Εθνική Πινακοθήκη. Μετρό Ευαγγελισμός

