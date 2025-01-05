My Style Rocks: Η νικήτρια του διαγωνισμού μιλάει για όλα λίγες ώρες μετά τη νίκη της

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μετά από μια συναρπαστική διαδρομή γεμάτη δημιουργικότητα και μόδα, η Σοφία Χριστοδούλου αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks. Η αναγνώριση του ταλέντου της από το κοινό αποτελεί την επιβεβαίωση των προσπαθειών της. Ποια συναισθήματα κυριαρχούν μέσα της μετά από αυτή τη σημαντική επιτυχία και ποια είναι τα μελλοντικά της σχέδια;

«Το My Style Rocks με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου», εξομολογείται η Σοφία Χριστουδούλου, λίγες ώρες μετά την νίκη της. Σε δηλώσεις της στο skai.gr, η ίδια αποκαλύπτει πως ο διαγωνισμός της έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού της και να τις εκφράσει μέσα από τη μόδα.

Πώς όμως κατάφερε να ξεπεράσει τους φόβους της και να λάμψει; Ποιος ήταν ο ρόλος των κριτών σε αυτή τη διαδρομή;

Πηγή: skai.gr

