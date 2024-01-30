Laura Dern: Βραβεύθηκε για τον αγώνα της κατά της κλιματικής αλλαγής

Κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ αναγνωρίστηκαν για τις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα τόσο στην οθόνη, όσο και στα παρασκήνια στην τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης ΜΜΕ για το Περιβάλλον (EMA).

Οι ταινίες «Avatar: The Way of Water», «Extrapolations», «Unstable» και το ντοκιμαντέρ «Common Ground» απέσπασαν βραβεία, με την ηθοποιό Λόρα Ντερν να αναγνωρίζεται με το Βραβείο Συνεχιζόμενης Δέσμευσης (EMA Ongoing Commitment Award) για τον ακτιβισμό της στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Laura Dern Honored at EMA Awards, Calls for New Approach to Climate Conversation: "The Difference Between Saving America and Scolding It" https://t.co/NRlb0xyW5U — The Hollywood Reporter (@THR) January 28, 2024

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στα Sunset Las Palmas Studios του Λος Άντζελες, η Λόρα Ντερν, αφηγήτρια και παραγωγός του ντοκιμαντέρ «Common Ground», το οποίο ακολουθεί τους πρωτοπόρους του κινήματος της αναγεννητικής γεωργίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σώσει τον πλανήτη, άρχισε την ομιλία της επαινώντας τους συνεργάτες της στην ταινία, σύμφωνα με το THR.

Εξήρε επίσης την επί σειρά ετών υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της, Άνετ Γουλφ, και όσους κάνουν πράξη την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Εντ Μπέγκλεϊ Τζ.

Αναφέρθηκε επίσης «στις αυθεντικές ηρωίδες, τη μητέρα μου Νταϊάν Λαντ και την αγαπημένη της φίλη, Τζέιν Φόντα. Ένας φάρος αγώνα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη σε όλα τα πράγματα που, μαζί με τη μαμά μου, με έκαναν να κάνω πορεία διαμαρτυρίας για πρώτη φορά σε ηλικία 6 ετών — είμαι τόσο ευγνώμων, Τζέιν», είπε η Ντερν απευθυνόμενη στην Τζέιν Φόντα, η οποία ήταν ανάμεσα στο πλήθος. Στη συνέχεια έστειλε ένα πιο επείγον μήνυμα, σημειώνοντας, «απόψε συγκεντρωνόμαστε σε μια στιγμή κρίσης. Ο πλανήτης μας, όπως και η δημοκρατία μας, απειλείται».

Η ηθοποιός είπε ότι «η οδυνηρή αλήθεια παραμένει παρά τις προσπάθειές μας, δεν κερδίζουμε ακόμη αυτή τη μάχη. Δεν ωθούμε ακόμη ολόκληρο τον πλανήτη μας σε δράση ή δεν πείθουμε τους ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μας».

Τόνισε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στις «κόκκινες πολιτείες» βιώνουν την κλιματική αλλαγή, είτε βλέπουν την επίδρασή της στη γεωργική βιομηχανία είτε είναι αντιμέτωπες με την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών και ολοένα και πιο επικίνδυνες καταιγίδες. «Ωστόσο αντιστέκονται ενεργά στο έργο που τους ζητάμε να κάνουν, έργο που θα σώσει τα αγροκτήματα, τα ποτάμια και τις πόλεις τους» επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.