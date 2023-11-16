Το τελευταίο Gala επεφύλασσε κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις στις fashionistas: δεν αποχώρησε καμία από τις τρεις υποψήφιες – Παντελίνα, Ελεάνα, Αμάντα – αλλά επέστρεψε η Χριστιάννα Κοντού και προστέθηκε μια νέα παίκτρια: η Δώρα Ανδριοπούλου.

Κάπως έτσι λοιπόν, η Κατερίνα Καραβάτου κηρύσσει την έναρξη μιας ακόμα διαγωνιστικής εβδομάδας και το παιχνίδι αλλάζει!

Η αρχή της ένατης διαγωνιστικής εβδομάδας δημιουργεί νέες δυναμικές, νέες ισορροπίες και οι fashionistas είναι πανέτοιμες να αποδείξουν ότι έχουν στυλ και αξίζουν την πιο υψηλή βαθμολογία του Στέλιου Κουδουνάρη, του Δημήτρη Σκουλού και της Σοφίας Χατζηπαντελή.

Μόνο που το άλλοτε ωραίο κλίμα του «My style rocks» δεν αργεί να διαταραχτεί όταν η Απολλεών τσακώνεται με την Γεωργία θεωρώντας ότι με το 1 που της έβαλε, ακυρώνει τελείως το look. Επίσης, θεωρεί την κριτική της Γεωργίας άτοπη καθώς δεν καταλαβαίνει το διαφορετικό της style.

Από την άλλη, η Ελεάνα λογομαχεί με την καινούρια παίκτρια, τη Δώρα, η οποία της έβαλε χαμηλό βαθμό. Μάλιστα, λέει ότι δε λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώμη της...

Πηγή: skai.gr

