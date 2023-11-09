Λογαριασμός
My style rocks: Διαφωνίες και νέες προτάσεις - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

my style

Οι νέες fashionistas έχουν μπει δυναμικά στον διαγωνισμό. Πόσο τις έχουν βοηθήσει να προσαρμοστούν οι υπόλοιπες παίκτριες;

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή θέλουν να δουν εμφανίσεις με στυλ, άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του διαγωνισμού. Ωστόσο πολλές φορές οι διαμάχες για τις βαθμολογίες κυριαρχούν. Η Ευδοκία έρχεται στο επίκεντρο των εντάσεων όταν διαφωνεί με τη Διονυσία ως προς τις στιλιστικές τους προτιμήσεις.

Μία απρόσμενη εξέλιξη ανατρέπει για μία ακόμα φορά τη ροή της διαδικασίας

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ TV
