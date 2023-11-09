Helen Mirren: Θα βραβευτεί τον Φεβρουάριο από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ταινιοθήκης (American Cinematheque), η οποία αναβλήθηκε τον περασμένο μήνα λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας του Σωματείου Ηθοποιών SAG-AFTRA θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου.

Η Έλεν Μίρεν θα λάβει το 37ο Βραβείο της Αμερικανικής Ταινιοθήκης με τον παραγωγό Κέβιν Γκατζ και την εταιρεία του Screen Engine να τιμώνται με το Βραβείο Δύναμη του Κινηματογράφου. Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο The Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς, είχε αρχικά οριστεί για τις 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Deadline.

Helen Mirren's American Cinematheque tribute has a new date. The Cinematheque announced today that their annual awards show will now take place on Thursday, February 15, 2024 at The Beverly Hilton (click photo below for story) https://t.co/zzhAk3saXk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 8, 2023

«Η Έλεν Μίρεν έχει κερδίσει Όσκαρ, Τόνι και Έμμυ τρία τρόπαια ερμηνείας και είναι ασυναγώνιστο σύμβολο μεταξύ των ηθοποιών. Έχει απεικονίσει χαρακτήρες από βασίλισσες έως πλανεύτρες με μια μοναδική ικανότητα χωρίς ποτέ να χάσει τη φρεσκάδα ή την ελκυστικότητά της» δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αμερικανικής Ταινιοθήκης, Ρικ Νισίτα και εξήρε την ευφυϊα και τη συναισθηματική ισχύ που μεταφέρει σε όλους της ρόλους της.

Η Αμερικανική Ταινιοθήκη, ιδρύθηκε το 1981 ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός με αποστολή τη διατήρηση και την αναγνώριση της τέχνης του κινηματογράφου σε όλες τις μορφές του.

Ως οργανισμός πολιτιστικών τεχνών αφιερωμένος στην παρουσίαση ταινιών, η Αμερικανική Ταινιοθήκη πιστεύει ότι ο κινηματογράφος είναι μια συλλογική εμπειρία με τη δύναμη να ψυχαγωγεί, να διαφωτίζει και να εμπνέει.

Το γκαλά απονομής των βραβείων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού διοργανώνεται κάθε χρόνο για τη συγκέντρωση πόρων για τον ετήσιο προγραμματισμό των προβολών ταινιών στο Egyptian Theatre στο Χόλιγουντ στο Los Feliz 3 Theatre στο Λος Άντζελες και στο Aero Theatre στη Σάντα Μόνικα.

Ένα μέρος των πόρων υποστηρίζει τη δέσμευση της Αμερικανικής Ταινιοθήκης για προσέγγιση κοινού, μέσω της συνεργασίας με τις 88 σχολικές περιφέρειες της κομητείας του Λος Άντζελες για τη διεύρυνση της σειράς εκπαιδευτικών προβολών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.