Bad Bunny: Έχει γίνει viral στο TikTok τραγούδι που αναπαράγει τη φωνή του μέσω AI

Ο ράπερ Bad Bunny δημοσίευσε οργισμένο σχόλιο για ένα viral τραγούδι στο TikTok στο οποίο χρησιμοποιήθηκε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να αναπαράγει τη φωνή του.

Το τραγούδι έχει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και χρησιμοποιεί επίσης ψεύτικα φωνητικά από τον Τζάστιν Μπίμπερ και τον Daddy Yankee. Σε ανάρτηση στο κανάλι του στο WhatsApp, ο Bad Bunny είπε ότι όποιος θεωρεί καλό το τραγούδι NostalgIA πρέπει να εγκαταλείψει την ομαδική συνομιλία.

🇵🇷🇨🇱 | Bad Bunny se mostró bastante enojado en su cuenta de WhatsApp después de escuchar la canción que es viral en tiktok y que fue producida por un chileno con Inteligencia Artificial. pic.twitter.com/HzZ8zk6aSb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 8, 2023

«Δεν σας αξίζει να είστε φίλοι μου» έγραψε ο Πορτορικανός τραγουδιστής στα ισπανικά. «Ούτε τους θέλω στην περιοδεία» πρόσθεσε.

Το τραγούδι κοινοποιήθηκε, σύμφωνα με το BBC, από έναν χρήστη με το όνομα flowgptmusic, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν ότι είναι συνδεδεμένο με την πλατφόρμα AI FlowGPT - η οποία λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.

Ο Bad Bunny, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Benito Antonio Martínez Ocasio χρησιμοποίησε επίσης υβριστικά σχόλια για να περιγράψει το τραγούδι στην ανάρτησή του στο WhatsApp, όπου έχει 19 εκατομμύρια ακόλουθους.

Ο τραγουδιστής έχει περισσότερους από 83 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

