Στην πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα Ψηφίζει», που θα γίνει αυτό το Σάββατο 25 Ιανουαρίου αναφέρθηκαν με τον δικό τους χιουμοριστικό τρόπο το πρωί της Δευτέρας οι «Αταίριαστοι» Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος.

«Το Voice φεύγει, η Ελλάδα ψηφίζει έρχεται. Το ερχόμενο Σάββατο πρεμιέρα στις 21:00 πρώτα ο Θεός, θα δούμε» όπως χαρακτηριστικά είπε στην αρχή της εκπομπής ο Χρήστος Κούτρας. «Δεν ξέρουμε γιατί μας επέλεξε ο ΣΚΑΪ και δεν ξέρουμε γιατί είπαμε εμείς "ναι". Η συνταγή της επιτυχίας».

«Και δεν χρειάζεται να μάθουμε και ποτέ» συμπλήρωσε με τη σειρά του ο Γιάννης Ντσούνος. «Ο σκοπός είναι να το δείτε εσείς. Μπείτε, συντονιστείτε, ψηφίστε» κατέληξαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.