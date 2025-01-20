Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επεφύλασσε στους coaches μια μοναδική έκπληξη. Σε ένα καλογραμμένο act, που είχε ετοιμάσει ειδικά για αυτούς, παρουσίασε στίχους εμπνευσμένους από την προσωπικότητα και την πορεία του καθενός ξεχωριστά. Στο πλευρό του βρέθηκαν όλοι οι παίκτες που είχαν ξεχωρίσει στον διαγωνισμό, δημιουργώντας μια συγκινητική και αξέχαστη στιγμή για όλους.

Με ένα video-έκπληξη ο Κωστής Μαραβέγιας έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα προς τους coaches!

Οι παίκτες που δεν προκρίθηκαν βρέθηκαν εκεί για να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο act αλλά και να στηρίξουν τους 8 φιναλίστ.

Πηγή: skai.gr

