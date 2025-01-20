Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η μεγάλη νικήτρια του «The Voice οf Greece» είναι η 18χρονη Σοφία Χριστοφορίδου από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Ανάμεσα στους οκτώ ταλαντούχους διαγωνιζόμενους που καθήλωσαν με τις ερμηνείες τους, μόνο η Σοφία Χριστοφορίδου και ο Βαγγέλης Ζούλας κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στην τελική δοκιμασία. Η φωνή της Σοφίας γεμάτη δύναμη και συναισθήματα, κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο των κριτών όσο και του τηλεοπτικού κοινού, που την ανέδειξε νικήτρια του μουσικού διαγωνισμού.

Πώς νιώθει λίγο μετά τη μεγάλη νίκη της και πώς ήταν αυτό το μουσικό ταξίδι για την ίδια; Τι σκέφτηκε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή και πώς ήταν η συνεργασία της με τον coach Πάνο Μουζουράκη;

Όλα όσα αποκάλυψε στο skai.gr λίγο μετά τη νίκη της:

