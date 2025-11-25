Μπομπ Ντίλαν: Ερμήνευσε παραδοσιακή φολκ μπαλάντα μετά από 34 χρόνια

Ο Μπομπ Ντίλαν ερμήνευσε μια παραδοσιακή φολκ μπαλάντα για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο θρυλικός τραγουδοποιός έδωσε πρόσφατα δύο συναυλίες στο Gleneagle INEC Arena στο Κιλάρνεϊ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με τίτλο «Rough And Rowdy Ways» to 2025.

Ο Ντίλαν την περασμένη Κυριακή σε συναυλία στο Κιλάρνεϊ παρουσίασε μια ζωντανή εκτέλεση της παραδοσιακής φολκ μπαλάντας «The Lakes Of Pontchartrain». Ήταν η πρώτη φορά που συμπεριέλαβε το τραγούδι στη λίστα του μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

Ο μουσικός ερμήνευσε τελευταία φορά το τραγούδι στο στάδιο Holman στη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ στις 6 Ιουλίου 1991, σύμφωνα με το Rolling Stone. Είχε κάνει το ντεμπούτο του σε συναυλία στην Καλιφόρνια το 1988 στο πλαίσιο της περιοδείας του «Never Ending Tour».

Το «The Lakes Of Pontchartrain» προέρχεται από τις ΗΠΑ και αναφέρεται άμεσα στη Νέα Ορλεάνη και την γύρω περιοχή. Το ιρλανδικό φολκ συγκρότημα Planxty ηχογράφησε μια διασκευή του κομματιού για το άλμπουμ του του 1974 «Cold Blow And The Rainy Night», μετατρέποντάς το σε ιρλανδικό κλασικό.

Ο Ντίλαν, ο οποίος έδωσε δεύτερη συναυλία στο Κιλάρνεϊ χθες σήμερα θα εμφανιστεί στο Δουβλίνο. Ο τραγουδιστής έχει διασκευάσει τραγούδια του Τσακ Μπέρι, του συγκροτήματος The Pogues σε προηγούμενες συναυλίες. Το 2023, ερμήνευσε το «Dance Me To The End of Love» του Λέοναρντ Κοέν στο Μόντρεαλ.

