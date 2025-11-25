Με γρήγορο ρυθμό, έντονη συγκίνηση, συνεχείς ανατροπές, μεγάλα κέρδη -που ξεπερνούν τις 230.000 ευρώ- και τον αγαπημένο Χρήστο Φερεντίνο στην παρουσίαση, το «The Wall» συνεχίζει να αποδεικνύει τη δυναμική του σε μία ζώνη υψηλού ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρωτιά στους νέους άνδρες 18-44 με ποσοστό 12,3% και 11,3% στους νέους άνδρες 18-54. 1.073.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ την προσπάθεια του ζευγαριού του χθεσινού επεισοδίου.

Απόψε, Τρίτη 25 Νοεμβρίου στις 21.00, δύο νέοι παίκτες εισβάλουν στο πλατό και έχουν αγάπη, χιούμορ και έναν ξεχωριστό σκοπό: να κάνουν τον γάμο των ονείρων τους πραγματικότητα!

Ο Χρήστος άφησε πίσω του τη νύχτα και τα μαγαζιά όπου τραγουδούσε για να γίνει αγρότης, ένας «καλλιτέχνης των οπωροκηπευτικών». Από τότε, γεμίζει το κιόσκι του με μουσική και φρέσκα προϊόντα. Η Ζανέττα, δυναμική επιχειρηματίας και μητέρα τριών παιδιών, διατηρεί εδώ και 15 χρόνια κατάστημα με είδη γάμου και βάπτισης. Υπήρξαν ζευγάρι στο σχολείο, συναντήθηκαν ξανά μετά από χρόνια και ο έρωτάς τους ξαναζωντάνεψε. Γεμάτοι αγάπη και χιούμορ είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τα χρήματα που θα καλύψουν τα έξοδα του γάμου τους και τα δώρα για τα παιδιά και –γιατί όχι- ένα ταξίδι του μέλιτος που θα θυμούνται για πάντα.

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

