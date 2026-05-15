Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μπίλι Άιντολ θα τιμηθεί με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία του 2026, αναγνωρίζοντας την καριέρα και τη συνεχή επιρροή του στη μουσική.

Η 52η ετήσια τελετή των AMAs θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας.

Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς έχει απονεμηθεί στο παρελθόν σε σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η Νταϊάνα Ρος και ο Ροντ Στιούαρτ.

Ο Μπίλι Άιντολ θα τιμηθεί με βραβείο για την προσφορά του στη μουσική στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία του 2026 (AMAs).

Το CBS ανακοίνωσε ότι Άγγλος τραγουδιστής της ροκ Μπίλι Άιντολ θα παραλάβει το βραβείο στην 52η ετήσια τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων στις 25 Μαΐου στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας.

Το βραβείο Συνολικής Προσφοράς τιμά την καριέρα και το έργο ενός μουσικού καλλιτέχνη, καθώς και τη συνεχή επιρροή του σε καλλιτέχνες και θαυμαστές. Το βραβείο έχει απονεμηθεί στο παρελθόν στη Νταϊάνα Ρος και στον Ροντ Στιούαρτ.

Ο Μπίλι Άιντολ θα ερμηνεύσει ένα ποτ πουρί από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην τελετή απονομής των AMAs.

Είναι η πρώτη του εμφάνιση στην τελετή απονομής και την πρώτη του εμφάνιση στην εκδήλωση από το 2004.

Ο Βρετανός ροκ τραγουδιστής είναι γνωστός για επιτυχίες του «Dancing with Myself», «White Wedding», «Rebel Yell», «Eyes Without a Face» και «Cradle of Love», και κυκλοφόρησε το ένατο άλμπουμ του, Dream Into It, το 2025.

Θα εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame τον Νοέμβριο.

Η Queen Latifah θα είναι παρουσιάστρια της τελετής απονομής που θα μεταδοθεί στο Paramount+.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια Karol G θα τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

