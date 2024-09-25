Γιώργος Καραμίχος: Η επιστροφή στο πατρικό του και η μηδενική ανοχή στον μισογυνισμό και την ομοφοβία

Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε σήμερα στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» και ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε τόσο στις επαγγελματικές του επιλογές, όσο και στις ανοχές του στις κακοποιητικές συμπεριφορές αποκαλύπτοντας τι δεν ανέχεται πια για κανένα λόγο αλλά και την επιστροφή του στο πατρικό του σπίτι μετά από 32 χρόνια.

«Μετά από 32 χρόνια να επιστρέφω στο πατρικό μου και να βλέπω αυτούς τους ανθρώπους – από απόσταση. Προσπαθώ να δω τα κομμάτια που συνδέομαι, τα κομμάτια που δεν συνδέομαι και που δεν συνδέθηκα ποτέ.

Με τους γονείς μου συνδέομαι στο κομμάτι της Τέχνης. Ο πατέρας μου είναι ένας καταπληκτικός μουσικός, ο τρόπος που επικοινωνεί όταν παίζει τη φλογέρα, είναι αυτοδίδακτος, τραγουδάει. Η μαμά μου τραγουδάει δίπλα του κουνώντας το μαντήλι της, είναι μαγικό» αποκάλυψε ο Γιώργος Καραμίχος και συνέχισε για την επικοινωνία και τη σύνδεσή του μαζί τους:

«Ο πατέρας μου ήταν πάντα ένας ακέραιος άνθρωπος. Μπορεί να μην ταιριάζαμε σε όλα, δεν ξέρω αν ήμασταν τώρα στην ίδια ηλικία αν θα κάναμε παρέα. Νομίζω θα κάναμε! Σε κάποια πράγματα δεν συνδεθήκαμε ποτέ, δεν μπορούν να τα καταλάβουν.

Όταν ήμουν 15 χρονών με πλήγωνε το γεγονός ότι διάβαζα τον “Ξένο” του Αλμπέρ Καμύ και δεν μπορούσα να μοιραστώ αυτήν την ιδέα μαζί τους. Ο πατέρας μου έπρεπε να πάει να κλαδέψει τα δέντρα, δεν μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό. Με κάποιους φίλους το μοιραζόμουν τότε, όχι με πολλούς. Μη νομίζεις, επαρχία, τα αγόρια δεν έπρεπε να διαβάζουν πολύ και να συζητούν για Καμύ, αλίμονο. Τώρα βρίσκω τρόπο τις ίδιες ιδέες του Καμύ να τις επικοινωνώ με τον πατέρα μου, αλλά με άλλα λόγια, με αυτά που καταλαβαίνει εκείνος.

Ο λόγος που επικοινωνούμε με τους γονείς μου είναι ότι έχω κάνει πίσω και δεν έχω καμία προσδοκία. Νομίζω ότι τώρα απλώς υπάρχει μία αποδοχή, από εμένα σε εκείνους. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τη δική τους αποδοχή προς εμένα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να τους προστατέψω, να τους δείξω εικόνες μου που ξέρω ότι τις αποδέχονται. Δεν μπορώ να τους τρομάξω. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα μοιραστείς, κάποια δεν τους αφορούν, δεν διαφημίζουμε τις αμαρτίες μας, αλίμονο».

Ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε και για την ανάγκη που έχει να μην δουλεύει τόσο πολύ σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του: «Στον χώρο βλέπεις δέκα συγκεκριμένους ανθρώπους να κάνουν δέκα δουλειές, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν από μια και να βγουν και άλλα ονόματα» είπε.

Ενώ τέλος έκανε εκτενή αναφορά σε κακοποιητικές συμπεριφορές που έχει συναντήσει στον καλλιτεχνικό χώρο και τη μηδενική του ανοχή σε αυτές:

«Tώρα πια αν κάποιος με ενοχλήσει είτε στη δουλειά είτε οπουδήποτε, θα το πω ευθέως. «Ξέρεις, αυτό που κάνεις με ενοχλεί» ή «δεν μπορεί να είσαι πια αγενής». Δεν ανέχομαι συμπεριφορές, γι’ αυτό έχω φύγει από δουλειές τελευταία. Κάποιες συμπεριφορές δεν τις ανέχομαι πια» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Με τίποτα δεν ανέχομαι μισογυνισμό, ομοφοβισμό και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με ρατσισμό δεν μπορώ να τα συζητήσω καν. Μετά το metoo, αρχίζουν και φοβούνται λίγο οι άνθρωποι αλλά βλέπεις ότι αυτό όλο ελλοχεύει, είναι τόσο περίεργο, έχει γίνει ένα με το πετσί μας. Όχι μόνο από άντρες προς γυναίκες αλλά κα από γυναίκες προς άνδρας.

Έχει γίνει πια συνήθεια και δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι χιούμορ πια να βρίζεις έναν άνθρωπο. Δεν είναι χιούμορ πια, δεν περνάμε καλά. Επίσης, δεν έχει καθόλου χιούμορ να φωνάζεις στη δουλειά»

