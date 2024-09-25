Ηρώ Μουκίου: Η άγνωστη αποβολή στο δεύτερο παιδί, τα 23 χρόνια γάμου και η απαγόρευση της κόρης της

Καιρό είχαμε να δούμε την Ηρώ Μουκίου να συμμετέχει σε τηλεοπτικό σήριαλ. Η ηθοποιός μετά τον γάμο της με τον σύζυγό της Σάκη Καλογερόπουλο, γνωστό γιατρό της Λάρισας άλλαξε όλη της τη ζωή για να είναι μαζί του.

Η ίδια δηλώνει ερωτική μετανάστρια αφού μετά τον γάμο τους εγκαταστάθηκε στη Λάρισα γιατί η απόσταση δεν ήταν εύκολη για κανέναν από τους δύο και έκανε επιλεκτικά κάποιες δουλειές.

