Βαθιά πίστη έχει η Μπέσσυ Αργυράκη και μιλάει ανοιχτά για αυτή στην εφημερίδα OnTime και τη Σίσσυ Μενεγάτου αποκαλύπτοντας και τα δυο σημαδιακά που είδε όταν ήταν ακόμα μικρό κοριτσάκι με τον Ιησού Χριστό που ποτέ δεν ξέχασε και ακόμα και σήμερα θεωρεί πως ήταν η απόδειξη ότι έχει προστασία.

-Έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου, όταν πέρασες δύσκολα, ότι ήταν ένας άγγελος δίπλα σου που σε προστάτεψε;

«Ναι, έχω νιώσει την παρουσία του δικού μου φύλακα-αγγέλου πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, δίπλα μου, ιδίως όταν έπεσα από την εξέδρα όπου τραγουδούσα στη Θεσσαλονίκη και «βούτηξα» από μεγάλο ύψος με το κεφάλι στο κράσπεδο. Το κούτελό μου… πήγε στο μάτι μου και είπα «πάει πια, δεν βλέπω!». Πήγα στο θάνατο και γύρισα, γιατί σίγουρα ο φύλακας-άγγελός μου ήταν δίπλα μου και με έσωσε. Κι έχω νιώσει πολλές φορές ότι αυτός ο φύλακας-άγγελός μου είναι δίπλα μου.

Και μπορώ να σου αποκαλύψω -αυτό το λέω για πρώτη φορά- πως, όταν ήμουν κοντά οκτώ χρόνων και το θυμάμαι πολύ έντονα, είχα δει δύο σημαδιακά -όπως αποδείχτηκε- όνειρα. Το ένα όνειρο ήταν ότι βρισκόμουν στη θάλασσα, κολύμπαγα και πνιγόμουν και ήρθε ένα πρόσωπο με τη μορφή του Ιησού Χριστού, με σήκωσε, με πήρε από το χέρι και με έβγαλε στη στεριά! Περπατούσαμε μέσα στο νερό και δεν φοβόμουν.

Στο άλλο όνειρο είδα ότι ήμουν μέσα σε ένα λαβύρινθο και χανόμουνα -ένας εφιάλτης τρομερός- και εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός, με έπιασε από το χέρι και με έβγαλε έξω στο φως. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτές τις δύο εικόνες δεν τις έχω ξεχάσει. Είχα συγκλονιστεί τότε. Ένιωσα δύο φορές ότι με πήρε από το χέρι ο Ιησούς Χριστός. Εγώ περιγράφω πολύ ειλικρινά αυτό που είδα και ένιωσα.

Για μένα είναι πολύ σπουδαίο να μην πηγαίνεις στην εκκλησία μόνο όταν σου έρχεται κάτι πολύ δύσκολο, αλλά σε ανύποπτο χρόνο, όταν θέλεις να προσευχηθείς, να ανάψεις ένα κεράκι και να τον ευχαριστήσεις για όλα αυτά που σου έχει δώσει».

