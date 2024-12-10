Σκληρή κριτική στην Τσιμτσιλή για το χθεσινό τοπ που φόρεσε στην εκπομπή: «Θεέ και κύριε τι είναι τούτο;»

Και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύς λόγος ειδικά για τις πρωινές εκπομπές για τα ρούχα που επιλέγονται για να φορεθούν πρωί πρωί στην Ελληνική τηλεόραση και που κάποιες φορές είναι άκρως βραδινά και δεν έχουν καμία σχέση με την ώρα και το ύφος των εκπομπών.

Μια τέτοια, τη λες και άτυχη, στιγμή είχε χθες η Σταματίνα Τσιμτσιλή με ένα lingerie top με μαύρη διαφάνεια που από μέσα είχε λευκό –τσαλακωμένο ή ασιδέρωτο- λευκό σατέν τιραντάκι που δεν ήταν και ότι καλύτερο την έχουμε δει να φοράει στην πολύ πετυχημένη της εκπομπή Happy Day. Παρά το γεγονός ότι από κάτω φορούσε ένα πολύ ωραίο μαύρο παντελόνι.

Το τοπ δεν «έγραφε» καλά. Και ακριβώς αυτό παρατήρησε και ο fashion designer Μάρκελλος Νύκτας που συνηθίζει να λέει ανοιχτά τη γνώμη του για αυτά που βλέπει και κάνει το δικό του Fashion Police στα Social του.

«FΑSHION POLICE

Πρωινή εκπομπή πρωί πρωί

Τι να φορέση η μαχαρανή

Κάτι απλό κάτι λιτό κάτι διαφανή

Κάτι σε τούλι

για το Χριστούλη (που γιορτάζει)

Και να ’ναι σέξι και ότι βρέξει

ας κατεβάσει

αρκεί να έχει φόδρα και λευκή

να ‘ναι η βάση

η παρουσιάστρια να ανέβει σε βάθρο

για να μην την περιλάβουν

σε κάποιο σάιντ σε κάποιο άρθρο

και την ξεσκίσουν και τη σχολιάσουν

Τα νούμερα πέσουν και το κέφι της χαλάσουν

................(Θεέ και κύριε τι είναι τούτο το κομπινεζόν κατάλληλο για κρεβατοκάμαρα και για Μαιζον)» έγραψε δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία από την οθόνη της τηλεόρασής του.

