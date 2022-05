Οι Μπόστον Σέλτικς επιβλήθηκαν άνετα των Μαϊάμι Χιτ 102-82 στο Game 4 των τελικών της Ανατολής στο ΝΒΑ, με τους Κέλτες να κάνουν το 2-2 στη σειρά υπό το βλέμμα του... Κυριάκου Μητσοτάκη!

Ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βοστώνη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ και ο φακός τον... συνέλαβε στην κερκίδα του "TD Garden", δίπλα μάλιστα σε εκλεκτή παρέα.

Στις διπλανές θέσεις, όπως φαίνεται στη φωτογραφία βρίσκεται η τριάδα Κάνιγχαμ-Στιούαρτ-Χέις των Ντιτρόιτ Πίστονς...

Cade Cunningham, Isaiah Stewart and Killian Hayes are randomly at this Celtics-Heat playoff game lmao pic.twitter.com/Yw9YvOFmCp