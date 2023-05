«Mission: Impossible Dead Reckoning»: Οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία τη νέα ταινία δράσης με τον Tom Cruise

Η ταινία «Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One» αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ολόκληρου του κινηματογραφικού franchise. Ο Ίθαν Χαντ, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Κρουζ, αναμένεται να ξεκινήσει το μεγαλύτερο ταξίδι του μέχρι σήμερα.

Μετά την απίστευτη εμπορική επιτυχία του φιλμ «Top Gun: Maverick», οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη πλούσια σε δράση ταινία με τον Τομ Κρουζ. Και επίσης θα έχουν ακόμη έναν λόγο να είναι χαρούμενοι η νέα ταινία της σειράς «Mission: Impossible» θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια μέχρι σήμερα.

Ethan Hunt returns in #MissionImpossible #DeadReckoningPartOne, only in theaters July 12th. Here’s a new image featuring @TomCruise and Hayley Atwell in the highly anticipated action film.#SummerPreviewWeek pic.twitter.com/ASHQnMQ53u