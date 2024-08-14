Λογαριασμός
Μετά τον Μαυρίδη και ο Τανιμανίδης έδωσε εικόνα από Ουγκάντα και τρόλαρε κιόλας

Μάλλον οι δυο τους έχουν ξαναβρεί ότι τους ένωνε

Aν κρίνουμε από το σημερινό βίντεο του Σάκη Τανιμανίδη από την Ουγκάντα και το τρολάρισμα που έκανε στον Γιώργο Μαυρίδη κατά τη διάρκειά του φαίνεται πως οι δύο φίλοι τα έχουν ξαναβρεί πλήρως και σε όλα τα επίπεδα και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.

Ο Γιώργος Μαυρίδης στην Ουγκάντα

Ο Γιώργος Μαυρίδης χθες έβαλε κάποιες πρώτες εικόνες από τον πρώτο προορισμό του World Party Reunion και σήμερα ο Σάκης έκανε βίντεο:

«Τις τελευταίες εβδομάδες έχω χαθεί τελείως από τα Social Media και ο λόγος είναι ότι έχουμε ξεκινήσει την καινούργια μας ταξιδιωτική εκπομπή με ένα άλλο παιδί, τον Γιώργο..
Η διοργάνωση όλων αυτών των ταξιδιών είναι τόσο πολύπλοκη και οι εμπειρίες που ζούμε εδώ είναι τόσες πολλές τόσο συμπιεσμένες που δεν μένει χρόνος για τίποτα άλλο.
Παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μετά από τόσα χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε μοναδικές εμπειρίες, να τις μετατρέψουμε σε ιστορίες και αυτές τις ιστορίες να σας τις δείξουμε μέσα από την τηλεόραση.
Όλα αυτά θα τα δείτε σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες στον Ant1 ξεκινώντας από εδώ. Από την Uganda».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp)

Πηγή: womenonly

