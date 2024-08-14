Μαριέττα Χρουσαλά: Στη Μύκονο με machy machy μαγιό με την κόρη της

Μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα απολαμβάνουν τη θάλασσα και τις παραλίες της Ελλάδας η Μαριέττα Χρουσαλά και ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας έχοντας σχεδόν ως μόνιμη καλοκαιρινή έδρα τη Μύκονο.

Το ζευγάρι αγαπάει πολύ το κοσμοπολίτικο νησί και περνάει εκεί το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του κάνοντας και κάποιες αποδράσεις με το σκάφος τους προς άλλα γειτονικά νησιά.

