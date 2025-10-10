«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ»: Καλεσμένη η Λωξάντρα Λούκας

Το «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και την αυτοεκπροσώπηση των ανάπηρων ατόμων, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ, φιλοξενεί την Λωξάντρα Λούκας.

Η Λωξάντρα Λούκας είναι καλλιτέχνις με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος της ομάδας Εν Δυνάμει, μίας κολεκτίβας καλλιτεχνών, ανάπηρων και μη, και υπήρξε η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που έπαιξε στην Επίδαυρο. Ταξιδεύει εντός και εκτός Ελλάδας παρουσιάζοντας παραστάσεις, ενώ μέσα από την ζωή και τη δράση της σπάει τα στερεότυπα γύρω από τη διαβίωση ατόμων με σύνδρομο Down.

Η Γεωργία Καλτσή και ο Γιώργος Καπουτζίδης την συναντούν για να μιλήσουν για την πορεία της, τα στερεότυπα γύρω από το σύνδρομο Down, αλλά και τα όνειρά της. Για την Λωξάντρα μιλούν επίσης οι:

Η μητέρα, ηθοποιός και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ομάδας Εν Δυνάμει, Ελένη Δημοπούλου.

Ο Αλέξανδρος Χάτσιος, ηθοποιός, μέλος Ομάδας Εν Δυνάμει.

Η Παναγιώτα Κουιτζόγλου, ηθοποιός, μέλος Ομάδας Εν Δυνάμει.

Η Βιτόρια Κοτσάλου, χορογράφος, υπεύθυνη ομάδας χορού Εν Δυνάμει.

Η Σοφία Δήμτσα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ΔΕΗ.

Ο Νίκος Γκάλης, ο θρύλος του Ελληνικού Μπάσκετ.

Τα επεισόδια της εκπομπής «ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ είναι διαθέσιμα στο skai.gr/tv και στον ΣΚΑΪ HYBRID. Ακόμα, μέσα από την ιστοσελίδα και την υβριδική τηλεόραση, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας για όλους: με ειδικούς υπότιτλους (CC), νοηματική και ακουστική περιγραφή (AD).

Συντελεστές

Παρουσίαση: Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Καπουτζίδης

Σύμβουλοι περιεχομένου: Γρηγόρης Χρυσικός, Σπύρος Νταντανίδης

Αρχισυνταξία: Μελπομένη Μαραγκίδου

Σκηνοθεσία: Πάνος Τσιροζίδης, Σπύρος Νταντανίδης

Διευθ. Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Διευθ. Παραγωγής: Αλέξανδρος Νταβρής

Executive Producer: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: ELC Productions

Παραγωγοί: Νίκος Βερβερίδης | Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Δείτε το trailer:

«ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΑ» powered by ΔΕΗ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 13.00, στον ΣΚΑΪ

#MellonEna

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.