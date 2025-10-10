Λογαριασμός
Σύντομα, περιεκτικά και με τη δική του, ξεχωριστή, αίσθηση του χιούμορ, o Mάνος Βουλαρίνος «διαχωρίζει τη θέση του» πριν το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ

«Διαχωρίζω τη θέση μου» με τον Μάνο Βουλαρίνο: Πρεμιέρα 13 Οκτωβρίου στις 19:35

Ο Μάνος Βουλαρίνος, έρχεται από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και καθημερινά στις 19.35 στον ΣΚΑΪ, με μία καινούρια εκπομπή αιχμηρού σχολιασμού, έτοιμος να… διαχωρίσει τη θέση του!

Μία ανάσα πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός θα καυτηριάζει θέματα της επικαιρότητας και τα ενδιαφέροντα γεγονότα της ημέρας.

Σύντομα, περιεκτικά και με τη δική του, ξεχωριστή, αίσθηση του χιούμορ. 
 

