Μελέτης Ηλίας: «Καλό είναι να μην υπάρχει κανένα ταμπού σε θέματα είτε ψυχικής, είτε σωματικής υγείας»

Ο Μελέτης Ηλίας έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από την τεράστια και πολύχρονη επιτυχία «Το Σόι σου» και φαίνεται πως έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας ή εξαιρετικό κριτήριο όταν επιλέγει που θα πει το ναι αφού και οι επόμενες δουλειές τους έγιναν επιτυχία. «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Το προξενιό της Ιουλίας» και φέτος «Μάγισσα- Φλεγόμενη Καρδιά».

«Για μένα το «Προξενιό» ήταν μεγάλη ευλογία, γιατί συστήθηκα ξανά στο κοινό με κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που με έχει συνηθίσει δέκα χρόνια, με το «Σόι σου» και «Τα καλύτερά μας χρόνια». Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία... που την καρπώνομαι εγώ για διάφορους λόγους. Δεν είναι προσωπική, είναι θέμα τύχης, είναι θέμα συνεργασίας, είναι θέμα παραγωγής, είναι θέμα εμπιστοσύνης.

Το να εμπιστευτούν έναν τέτοιο ρόλο σε έναν ηθοποιό που έχει κάνει οχτώ συνεχόμενες σεζόν κωμωδία, είναι λίγο ρίσκο. Δηλαδή, πραγματικά, και αυτό ήταν ένα σκαλοπάτι για το σημερινό. Θεωρώ δηλαδή ότι δύσκολα θα μου δίνανε το ρόλο αυτό αν δεν είχα κάνει το Προξενιό» δηλώνει ο ίδιος μιλώντας στον Ανδρέα Θεοδώρου στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

-Είστε από τους ηθοποιούς που μπαίνουν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τα νούμερα τηλεθέασης, δηλαδή μετά την πρεμιέρα θα τα δείτε;

«Μιλάς με τον νούμερο ένα, νουμεράκια... Το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον και μου αρέσει να αναλύω τα νούμερα τηλεθέασης. Μου αρέσει να βλέπω την τάση του κοινού και στο twitter και παντού. Το διασκεδάζω πάρα πολύ».

-Βλέπετε τα σχόλια; Πού θα σταθείτε περισσότερο στα θετικά ή στα αρνητικά;

«Βλέπω τα πάντα και θα σου πω πως με την ίδια μετριοφροσύνη που δέχομαι τα θετικά σχόλια και τα όσκαρ που «μοιράζει» το twitter, με την ίδια επιφυλακτικότητα δέχομαι και τα αρνητικά σχόλια. Θεωρώ ότι σαν λαός και σαν ιδιοσυγκρασία μας αρέσει να είμαστε των άκρων. Να αποθεώνουμε και να κατακεραυνώνουμε ό,τι βλέπουμε δίπλα μας. Οπότε δεν τα λαμβάνω και πολύ τοις μετρητοίς.

Μ’ αρέσει να τα... βλέπω και να τα αναλύω αλλά δεν με επηρεάζουν ούτε τα θετικά, ούτε τα αρνητικά. Θεωρώ ότι απλά κάνουμε μια δουλειά που είμαστε με τα πάνω και τα κάτω μας και κάποιες φορές υπάρχουμε σε ωραίες δουλειές και άλλες σε λιγότερο ωραίες. Πρέπει να το δεχτούμε και να πάμε παρακάτω. Δεν είμαστε ούτε Τζορτζ Κλούνεϊ, ούτε τίποτα».

Διαβάστε ακόμα: Πέτρος Κουσουλός: Τα πρώτα βίντεο από τον γάμο του και οι δηλώσεις στον Δημήτρη Μάρκο

-Είχατε δηλώσει πως με τη σύζυγό σας επισκεφθήκατε σύμβουλο γάμου και σας βοήθησε…

«Βέβαια, ποτέ δεν είχα ταμπού και καλό είναι να μην υπάρχει κανένα ταμπού σε θέματα είτε ψυχικής, είτε σωματικής υγείας. Είναι σημαντικό να παροτρύνεις ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια να τολμήσουν να το κάνουν. Ειδικά οι άντρες έχουμε ένα ταμπού. Πιο εύκολα θα μας παρασύρει η σύντροφος παρά να πάμε μόνοι μας. Όπως συνέβη και με μένα. Εγώ λοιπόν που τόλμησα να πάω σε σύμβουλο γάμου, ωφελήθηκα και καλό είναι να το κάνουν και άλλοι».

-Ως μπαμπάς ποιες είναι οι ανησυχίες σας σε μια εποχή που βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν «τέρατα»;

«Η αλήθεια είναι ότι πια τα βλέπουμε όλα. Ως μπαμπάς λοιπόν μιας έφηβης κόρης ώρες ώρες με πιάνει τρόμος. Θες με έναν τρόπο να παρουσιάσεις την πραγματικότητα ως έχει χωρίς να τρομάξεις το παιδί, αλλά από την άλλη πρέπει να του δώσεις να καταλάβει πόσο σκληρή είναι η κατάσταση γύρω του. Διανύουμε δύσκολες περιόδους και θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας.

Πριν από έναν χρόνο δυσκολευόμουν να μπω μέσα στο περιβάλλον της κόρης μου, τώρα έχω βρει έναν τρόπο να μπαίνω με μια τρυφερότητα, μια φυσικότητα και εκείνη να το δέχεται. Να μπορώ να επιβλέπω από απόσταση. Αυτό είναι σωτήριο»

-Υπάρχει κάποια συμβουλή σας που θέλετε η κόρη σας να την κρατά σαν φυλαχτό;

«Να εμπιστεύεται το ένστικτο της και το κριτήριο που της έχουμε δώσει. Θεωρώ ότι κάθε οικογένεια κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και αφήνει τα παιδιά της να βγουν ελεύθερα στον έξω κόσμο. Τα παιδιά χωρίς να τα αγχώσουμε και να τα τρομάξουμε, θεωρώ πως έχουν το κριτήριο να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν και τι όχι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.