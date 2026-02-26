Εκπρόσωπος των Rolling Stones αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του παραγωγού πίσω του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ότι το ροκ συγκρότημα συμμετείχε προσωπικά στην έγκριση της χρήσης του τραγουδιού του «Gimme Shelter» στην ταινία.

Η ταινία «Melania» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από τα στούντιο Amazon MGM, ακολουθεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Το ντοκιμαντέρ επικρίθηκε έντονα από κριτικούς, ενώ προκάλεσε και διαμάχη, καθώς ο μουσικός των Radiohead, Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον, καταδίκασαν και οι δύο τη χρήση στο σάουντρακ της μουσικής επένδυσης για την ταινία «Phantom Thread» του 2017, την οποία συνέθεσε ο Γκρίνγουντ.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian» αναφέρεται ότι πηγή κοντά στον Μικ Τζάγκερ αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του παραγωγού Μαρκ Μπέκμαν ότι η ομάδα του είχε στενή συνεργασία με τον τραγουδιστή σχετικά με τη χρήση της μουσικής των Stones.

«Συνεργαστήκαμε πολύ στενά μαζί τους σε αυτό» δήλωσε ο Μπέκμαν στο Variety δηλώνοντας ότι ο Τζάγκερ «είχε πράγματι εμπλακεί» και «μας έδωσε την ευλογία του».

«Κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο: δεν είναι πολιτική - είναι απλώς μια ιστορία για μια γυναίκα που από πολίτης επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, και αυτή η ταινία είναι ωραία και ο Μπρετ (Ράτνερ) κάνει ωραία δουλειά και η Μελάνια Τραμπ είναι συγκεντρωμένη. Τους το δείξαμε και εντυπωσιάστηκαν».

Εκπρόσωπος των Rolling Stones δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι η συμφωνία για τη χρήση του «Gimme Shelter» έγινε αποκλειστικά μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων της δισκογραφικής εταιρείας ABKCO και των παραγωγών της ταινίας, χωρίς τη συμμετοχή του συγκροτήματος.

Ο Μπέκμαν δήλωσε στη συνέντευξή του στο Variety ότι υπήρχε ένα «όμορφο τραγούδι» των Guns N’ Roses που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, αλλά ότι το συγκρότημα διαφώνησε για το αν θα χορηγούσε άδεια και δεν μπορούσε να προχωρήσει χωρίς καθολική συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.