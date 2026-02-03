Μεγάλη επιστροφή των BTS: Συναυλία και νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix

Το Netflix εισέρχεται δυναμικά στις δραστηριότητες των BTS. Το σούπερ συγκρότημα της K-pop πρόκειται να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του τον Μάρτιο, κυκλοφορώντας το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο Arirang μετά από χρόνια και διάλειμμα, ώστε τα μέλη του να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Το Netflix ανακοίνωσε στις 21 Μαρτίου το «BTS The Comeback Live | Arirang» μια ειδική ζωντανή μετάδοση με το επταμελές συγκρότημα. Η ζωντανή μετάδοση — η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί στις 20 Μαρτίου — θα μεταδοθεί ζωντανά από το Gwanghwamun, ένα γνωστό ορόσημο της Σεούλ που προσφέρει θέα στο εμβληματικό παλάτι Gyeongbokgung της πόλης.

Μετά τη ζωντανή μετάδοση στο Netflix θα κάνει πρεμιέρα το «BTS: The Return», ένα «προσωπικό ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη δημιουργία του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος», σύμφωνα με ανακοίνωση. Θα κάνει πρεμιέρα μια εβδομάδα μετά τη ζωντανή μετάδοση στις 27 Μαρτίου στην πλατφόρμα streaming.

Το επταμελές supergroup της K-pop ετοιμάζεται επίσης να ξεκινήσει την πρώτη ολοκληρωμένη περιοδεία του μετά από χρόνια. Η περιοδεία, που θα εκτείνεται από το 2026 έως το 2027, θα έχει σταθμούς στην Ασία, τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει με τρεις συναυλίες στο Goyang της Νότιας Κορέας και θα συνεχιστεί στο Τόκιο με δύο εμφανίσεις. Οι BTS πρόκειται στη συνέχεια να κατευθυνθούν στις ΗΠΑ για μια στάση στην Τάμπα.

Πηγή: skai.gr

