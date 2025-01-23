Αλεξάνδρα Νίκα: Ο Αργυρός junior έγινε δύο μηνών - Οι τρυφερές φωτογραφίες μαμάς και γιου

Δύο μηνών έγινε ο γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα και η νεαρή μητέρα γιορτάζει κάθε μέρα από την ημέρα που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Διαβάστε ακόμα : Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε από το Χ και της βγάζουμε το καπέλο για όσα είπε και έγραψε!

Η σύντροφος του τραγουδιστή ανέβασε δύο ακόμα τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της γράφοντας στα Αγγλικά «δύο μήνες μαζί σου».

Η σχέση του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα έγινε γνωστή τον Μάρτιο του 2023. Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι η κόρη του Έλληνα επιχειρηματία Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα, από τη γνωστή οικογένεια εφοπλιστών. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω του κοινού τους φίλου Ανέστη Ευαγγελόπουλου.

«Η αλήθεια είναι ότι παλεύω ακόμα να συνηθίσω να μιλάω ανοιχτά για την προσωπική μου ζωή. Θα τα καταφέρω. Χρόνο με τον χρόνο. Δεν είναι ωραίο για τους ανθρώπους που θέλουν να προστατέψουν μια κατάσταση, γιατί ακόμα δε ξέρεις πως θα πάνε τα πράγματα. Προσπάθησα να το προστατέψω όλο αυτό και γενικότερα, από τη στιγμή που επέλεξα να κάνω οικογένεια, προσπαθώ να κρατάω τον πυρήνα της μονιασμένο και ενωμένο, χωρίς να επηρεαζόμαστε από εξωτερικούς παράγοντες» είχε πει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Κατερίνα Καινούργιου στη συνέντευξή τους.

«Είδα έναν υπέροχο άνθρωπο με μια μεγάλη καρδιά, εκτός από την ομορφιά της. Ουσία έχει η καρδιά και η ψυχή του κάθε ανθρώπου, το πόσο δοτικός είναι ένας άνθρωπος και το πόση αγάπη μοιράζει» είπε, στη συνέχεια, για τη σύντροφό του.

Μάλιστα, ο Κωσταντίνος Αργυρός μίλησε για τη στιγμή που του ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά. «Ήταν στο εξωτερικό, εγώ ήμουν στην Αθήνα, όταν μου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος. Ήμουν σε ένα γεύμα. Την ώρα που μου το είπε χαιρέταγα τους ανθρώπους για να φύγουμε κι εκεί που πάω να τους χαιρετήσω, πάγωσα. Αισθάνθηκα λίγο άβολα. Δεν ήξερα αν ήταν σίγουρο ή όχι. Ήταν λίγο παγωμένη στιγμή αλλά μετά οδηγήθηκαν όλα όπως έπρεπε» αποκάλυψε.

«Είναι το καλύτερο δώρο που έχει έρθει στη ζωή μου… Τον γιο μου και τον αλλάζω, και τον κάνω μπάνιο. Όλα τα έχω κάνει. Στην αρχή λίγο φοβάσαι, αλλά είναι μέχρι να γίνει η αρχή. Το παιδί αγάπη θέλει… Από μικρός ένιωθα ότι θέλω να κάνω οικογένεια… Μεγάλωσα σε μια πολύ καλή οικογένεια, πήρα πολλή αγάπη, και αυτή την αγάπη ήθελα να τη μεταδώσω…» είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.