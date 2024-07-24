Μάστορας- Καληφώνη: Ερωτευμένοι στα βράχια της Σίφνου ανταλλάσουν φιλιά

Είμαστε σίγουρες πως αυτό το τραγούδι από τις Melisses θα είναι το αγαπημένο τους. Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλιά Καληφώνη είναι στα μέλια. Βοηθάει βέβαια και η χαλαρή ατμόσφαιρα του καλοκαιριού.

Ήλιος, θάλασσα, διακοπές στη Σίφνο και οι δυο τους στα καλύτερά τους αγκαλιά στην παραλία της Χρυσοπηγής, λίγο πιο απόμερα από τον πολύ κόσμο πάνω στα βράχια απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους φουλ ερωτευμένοι και το δείχνουν.

Με άφθονες φωτογραφίες αλλά κι ένα μικρό βίντεο που αγκαλιάζονται στην άκρη της ακτής και φιλιούνται πειράζοντας ο ένας τον άλλον. Με την Γαρυφαλιά να τον αγκαλιάζει τρυφερά κι εκείνον να κάνει τη σκηνή του Τιτανικού με τα χέρια ανοιχτά και να γελάει. Ωραίο ζευγάρι.

