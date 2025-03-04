Σαρακοστιανό αφιέρωμα στον Μάρκο Σεφερλή έκανε η Κατερίνα Καινούργιου που τον είχε βασικό καλεσμένο την Καθαρά Δευτέρα. Από την εκπομπή παρήλασαν συγγενείς και φίλοι του ηθοποιού, από τη μητέρα του, τον γιο του μέχρι συναδέλφους του.

Η αγαπημένη του μητέρα Χαρίκλεια, ξενάγησε την εκπομπή στο παιδικό του δωμάτιο και όπως είπε, ο πατέρας του δεν ήξερε ότι γράφτηκε στη θεατρική σχολή. «Μετά την πήρε την ευχή του, πηγαίναμε στο θεάτρο, έκλαιγε. Μου λείπει γιατί δεν προλαβαίνει να έρθει. Στεναχωριέμαι όταν τον σχολιάζουν αλλά λέω ότι είναι από ζήλια. Είναι ένα ντροπαλό παιδί ακόμα, του αρέσει να κάνει το καλό, δεν θέλει να κατηγορεί. Όποτε πάω στο θεάτρο του πάω πίτα» είπε στην εκπομπή.

Ο Μάρκος συγκινήθηκε ιδιαίτερα αλλά το χιούμορ δεν έλειψε. «Κάνει δουλειές με το καπέλο, δεν το βγάζει. Ήταν μια γυναίκα που δεν ντυνόταν ποτέ, δούλευε πάρα πολύ. Οι γονείς μου πουλούσαν νερό στην Κόρινθο με βυτίο. Ήταν δύσκολα τα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας μου οδηγούσε το βυτίο και η μητέρα μου κρεμιόταν στην πόρτα και πήδαγε από πόρτα και πόρτα. Ήταν η πρώτη γυναίκα που φόρεσε παντελόνι γιατί δεν μπορούσε με φουστάνι και τη σχολίαζαν τότε. Έχει ρίξει πάρα πολλή δουλειά

Ποτέ δεν είχε ντυθεί, δεν είχε βάλει κολιέ, παντελόνια. Όταν ερχόταν στο θέατρο ήταν για αυτή γιορτή. Είναι μια γυναίκα που δεν έχει τελειώσει το Δημοτικό και για αυτό είναι αυθεντική και ειλικρινής. Χαίρομαι που είναι υπερήφανη για εμένα. Καμαρώνει, γιατί ήταν η μόνη που το ήξερε ότι ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική». Η αναφορά στον πατέρα του βέβαια τον «λύγισε» γιατί «έφυγε» από τη ζωή δέκα ημέρες μετά τη γέννηση του γιου του, Χάρη. Όπως ανέφερε, ο πατέρας του περίμενε να γεννηθεί το εγγόνι του, το είδε μία φορά και λίγο αργότερα έφυγε, έχοντας προαναγγείλει τον θάνατό του στους φίλους του. «Ο πατέρας μου δεν ήταν αντίθετος, όταν το έμαθε ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός, με βοήθησε και οικονομικά. Είχε ανεύρισμα και έκανε αιμοκάθαρση. Έκλαιγε από συγκίνηση. Τον έχασα 10 μέρες, μετά τη γέννηση του Χάρη. Περίμενε να γεννήσει η Έλενα, να δει το παιδί και να φύγει. Μόλις γέννησε, το είδε μια φορά, μετά πήγε στην Κόρινθο, κερνούσε φίλους και συγγενείς και είπε "αύριο θα πεθάνω" και πέθανε. Τον είδε τον Χάρη μόνο μια φορά», είπε.

Μιλώντας για τα αδέλφια του, είπε ότι ήταν ο μικρότερος ενώ αναφέρθηκε στον ένα του αδελφό που σκοτώθηκε. «Σκοτώθηκε 3,5 χρονών σε ένα πανηγύρι. Τον πάτησε ένα λεωφορείο. Δεν είχαν σκοπό να κάνουν άλλα παιδιά οι γονείς μου. Όταν σκοτώθηκε ο Μάρκος βγήκα εγώ. Γι' αυτό λέω ότι έχω διπλή χάρη. Το έμαθα κάποια στιγμή μεγαλώνοντας» ανέφερε.

Ο Χάρης Σεφερλής δήλωσε για τον μπαμπά του: «Τον βλέπω ως μπαμπά μου και μόνο έτσι μπορώ να τον δω. Πιο αυστηρή είναι η μαμά. Ο μπαμπάς ήταν πάντα "τι θέλει το παιδί να το κάνουμε". Προσπαθώ να μην με ακουμπάνε αυτά που γράφουν για τον πατέρα μου. Στον πατέρα μου θαυμάζω την εργατικότητά του, τη δοτικότητά του, την καλοσύνη της ψυχής του και φυσικά ότι διάλεξε τη μαμά! Είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του. Ό,τι μου φαίνεται υπερβολικό του το λέω και το αλλάζει και μου αρέσει που με ακούει. Όταν η μαμά με τον μπαμπά είναι στην σκηνή θεωρώ ότι αρέσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Έχω επιλέξει κορίτσι που είναι ολόιδιο η μαμά μου. Είναι επιλογή μου να μην βγαίνω πολλές φωτογραφίες με τους γονείς μου, κρατάω χαμηλό προφίλ. Μου λείπουν διακοπές με τον μπαμπά, θα ήθελα να το αλλάξεις. Θα ήθελα να πάμε στο Λονδίνο οικογενειακά και μόνοι μας να πάμε στο Αμπου Ντάμπι να δούμε τον Ολυμπιακό». «Καμαρώνω και γελάω και κλαίω γιατί έχει και χιούμορ αν και μαζί μου ντρέπεται» ομολόγησε ο Μάρκος.

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να κάνει τα παράπονά του, μιλώντας για την περίοδο που ο γιος του ήταν νεογέννητος και προσπαθούσε να σώσει το Δελφινάριο οικονομικά με τη βοήθεια φίλων του. «Πρέπει να λέμε ευχαριστώ σε ανθρώπους που έχουν βοηθήσει γιατί αν δεν ήταν ο κουμπάρος μου, Μπάμπης Θεοχάρης, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Εγώ για παράδειγμα δεν έχω ακούσει ευχαριστώ από ανθρώπους που υπάρχουν στον χώρο εξαιτίας μου» ανέφερε.

«Ενοχλούν κάποια πράγματα που λέω στις παραστάσεις μου και γι' αυτό με "χτυπούν" ως ομοφοβικό»

«Δεν έχω παίξει στην Επίδαυρο. Έκανα φέτος πρόταση στο Φεστιβάλ Αθηνών για τη Λυσιστράτη και απορρίφθηκε. Και έμαθα ότι δεν είναι μέσα στα καλλιτεχνικά τους πλάνα γιατί φέτος δεν θα παίξει καθόλου Αριστοφάνης. Επειδή ξέρουμε ποιοι πάνε στην Επίδαυρο, εγώ το έκανα για να μην πει κάποιος ότι δεν το έκανα. Αν κάνω παράσταση θα πάει κόσμος που δεν πάει στην Επίδαυρο, οικογένειες με παιδιά και δεν θα έχει μέσα ούτε μια λέξη χυδαία μέσα. Ο Αριστοφάνης ήταν αθυρόστομος αλλά δεν έλεγε όλα αυτά που ακούγονται σήμερα στην Επίδαυρο!» ανέφερε.

Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για τον Μάρκο και τη γνωριμία τους στο Δελφινάριο. «Έκανε έναν τίμιο αγώνα. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να επαναπαυτεί και να κάνει μια μίζερη παράσταση. Έκανε παραστάσεις πολύ μεγάλες και ένιωσα ότι τον κέρδισε τον αγώνα και πολλές φορές αμφισβητήθηκε, πράγμα που δεν το καταλαβαίνω. Για μένα είναι αγωνιστής. Προχώρα, κάνε αυτό που νομίζεις» είπε χαρακτηριστικά.

Από την παρέα δεν έλειψε φυσικά ο Έκτορας Μποτρίνι από το παιχνίδι Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου ο οποίος δήλωσε ότι «αν συνεχίσει έτσι θα μπορέψει να μαγειρέψει σε έναν χρόνο. Αν δεν ήταν παρουσιαστής και ηθοποιός θα μπορούσε να είναι μάγειρας σε πολύ αβαν γκαρντ κουζίνα!». Ο σεφ αποκάλυψε ότι ο Μάρκος είναι λάτρης της καρμπονάρας.

