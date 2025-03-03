Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει να στήνει το υπαίθριο στούντιο σε διάφορα μέρη της χώρας. Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής αποβιβάζονται στο νοτιότερο νησί των Βόρειων Σποράδων, τη Σκύρο, που γιορτάζει μοναδικά την Αποκριά.

Το Σκυριανό αλογάκι, αν και αρχαίο είδος, απειλείται πλέον με εξαφάνιση. Αγώνα για τη διάσωση και τη διατήρησή του δίνει πολλά χρόνια τώρα ο Μανώλης Τραχανάς, στις Μουριές, στο κτήμα που προσελκύει εθελοντές από όλο τον κόσμο για βοήθεια. Με έξυπνα κατασκευασμένα είδη που παραπέμπουν στα μικρόσωμα τετράποδα στηρίζει τη χρηματοδότησή τους.

Ένα νησί με εκατοντάδες παιδιά χωρίς παιδίατρο; Και όμως, αυτό συμβαίνει στη Σκύρο όπου οι γονείς καταφεύγουν στην εξ αποστάσεως... τηλεφωνική βοήθεια ή στον τοπικό παθολόγο σε έκτακτα περιστατικά. Πώς θα λυθεί το θέμα;

Ένα πλοίο στην κυριότητα ενός ολόκληρου νησιού. Αυτό είναι ο «Αχιλλέας» της Ναυτιλιακής Εταιρίας «Σκύρος», μιας εταιρίας λαϊκής βάσης που δημιουργήθηκε προ πολλών δεκαετιών με τις αποταμιεύσεις των ντόπιων. Ταξιδέψαμε στη Σκύρο με τον «Αχιλλέα» και οι άνθρωποι του μιλούν στην εκπομπή.

Γεμίζουν οι δρόμοι με παιδιά την ώρα που αυτά κατευθύνονται για προπόνηση Tae Kwon Do με τους «Πελασγούς». Το ίδιο και προς τις ακαδημίες ποδοσφαίρου. Χαρά μεγάλη για τα νέα παιδιά ο αθλητισμός στο νησί της Σκύρου.

Τι είναι τα σκυριανά τροχάδια; Στην ιστορία, τη χρήση τους αλλά κυρίως τη σύστασή τους που μας εκπλήσσει, μας ξεναγεί ένας παραδοσιακός τεχνίτης.

Η παράδοση παραμένει ζωντανή στο σκυριανό σπίτι και τη μετεξέλιξή του αλλά και στην ξυλογλυπτική, με μεγάλη ιστορία.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.