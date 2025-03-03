Όσκαρ 2025: Όλοι μιλάνε για την τσίχλα του Έιντριεν Μπρόντι και το φιλί με την Χάλι Μπέρι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μια απρεπής, όπως χαρακτηρίζουν πολλοί, κίνηση του βραβευμένου με Όσκαρ, Έιντριεν Μπρόντι.

Την ώρα που ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist», ο Μπρόντι συνειδητοποίησε πως μασούσε μια τσίχλα. Και καθώς σίγουρα δεν είναι ευγενικό να παραλάβει το βραβείο και να εκφωνήσει ομιλία, έκανε κάτι που επίσης δεν είναι πολύ ευγενικό.

Την έβγαλε από το στόμα και την πέταξε προς την πλευρά της συντρόφου του, Τζορτζίνα Τσάπμαν, η οποία με άμεσες κινήσεις την έπιασε. Στη συνέχεια, παρέλαβε το πολυπόθητο αγαλματίδιο και έδωσε μια συγκλονιστική ομιλία, με πολιτικά μηνύματα.

Στα social media έχει γίνει χαμός με την κίνηση αυτή του σπουδαίου ηθοποιού με χιλιάδες σχόλια να τον επικρίνουν, λέγοντας πως αυτή η κίνηση ήταν πολύ απρεπής προς την σύντροφό του.

Adrien Brody wins Oscar and throws his gum to his wife #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/tEcex8wShd — Dortie (@24SevenEyes) March 3, 2025

Ένα φιλί 22 χρόνια μετά

Ακόμη ένα στιγμιότυπο ξεχώρισε με τον πρωταγωνιστή στα φετινά βραβεία, ήταν όταν αναβίωσε μετά από 22 χρόνια το φιλί που είχε δώσει με την Χάλι Μπέρι στο κόκκινο χαλί, το 2003 και το οποίο είχε γράψει ιστορία.

A reunion 22 years in the making. #Oscars pic.twitter.com/MkaF2xb6SE — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

Τότε, ο Έιντριεν Μπρόντι ανακοινώθηκε από τη Χάλι Μπέρι ως ο νικητής του Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ιστορική ταινία «Ο πιανίστας». Από τον ενθουσιασμό του ο 28χρονος τότε ηθοποιός, την φίλησε παθιασμένα στο στόμα, προτού παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο.

Halle Berry walked up to Adrien Brody on the Oscars red carpet and kissed him, 22 years after their iconic Academy Award moment.



“That was one hell of a night for him, and for me as well. To be a part of his moment… tonight I had to pay him back,” Berry told Variety. “I’ve seen… pic.twitter.com/be7flhckjd — Variety (@Variety) March 3, 2025

