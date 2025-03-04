Φωτεινή Δάρρα: Τραγούδησε ξυπόλητη στη σκηνή του Ακροπόλ – Δείτε video

Και πολύ λογικά. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Και συνήθως συμβαίνουν και σε στιγμές που θέλεις όλα να είναι τέλεια! Αυτό έπαθε και η Φωτεινή Δάρρα στη σκηνή του Ακροπόλ στην παράσταση «Δεν είναι η αγάπη αμαρτία» που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια της Τζένης Βάνου.

Από κάτω στην πρώτη σειρά ήταν ο 95χρονος πατέρας της και η καλύτερή της φίλη! Και σε αυτή ακριβώς την παράσταση κι ενώ ερμήνευε το «Θέλω κοντά σου να μείνω» το τακούνι από τις μαύρες γόβες της κόλλησε σε μια σχισμή της ξύλινης σκηνής. Συνεχίζοντας να τραγουδάει η Φωτεινή Δάρρα έσκυψε να το βγάλει, εκείνο έσπασε και πάντα συνεχίζοντας το τραγούδι πέταξε και το άλλο με τον κόσμο να την αποθεώνει. Και εκείνη την ώρα και όταν ολοκλήρωσε την ερμηνεία της περπατώντας ξυπόλυτη καθ’ όλη την υπόλοιπη διάρκεια του τραγουδιού.

«Όταν σκαλώνει το τακούνι σου επάνω στη σκηνή, το θέατρο γεμάτο, ο μπαμπάς σου πρώτη σειρά (ετών 94) και τραβάει βίντεο η κολλητή σου (100 χρόνια φίλες!) εσύ δεν έχεις επιλογή,.. Πετάς τα τακούνια και βγάζεις την υπόλοιπη παράσταση στο ισόγειο που έχει (αντικειμενικά) την ωραιότερη θέα όταν ξέρεις να δεις! (Δείτε το μέχρι το τέλος!)Σας ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε και πέρα από το θέατρο Ακροπόλ γεμίσατε την ψυχή μου. Καύσιμο αναγκαίο η αγάπη σας! Η παράσταση με τα τραγούδια και τη ζωή της Τζένης Βάνου θα ξαναέρθει στα σίγουρα γιατί την αγαπήσατε!».

