Θαύμα! Ο Νίκος Μουτσινάς γύρισε Αθήνα! Το «κόλπο» και η «προδοσία»

Σχεδόν όλο τον Αύγουστο τον πέρασε στο Μπαλί

Παρέα με τον Κωνσταντίνο Δέδε, ο Νίκος Μουτσινάς πέρασε έναν Αύγουστο με πολύ γέλιο, απίθανες εικόνες κι ένα αξέχαστο ταξίδι στο Μπαλί με ένα σύντομο πέρασμα από τη Σιγκαπούρη.

Μόλις τρεις μέρες εκεί -όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν σε διάφορα σημεία στο Μπαλί γυρνώντας από μέρος σε μέρος αντικρίζοντας μαγικά τοπία και εκπληκτική φύση γύρω τους.

